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"Байден був в Україні 24 години, 20 з них – в потязі": в УЗ розкрили деталі, як везли президента США

22 лютого 2023, 18:15
Потяг, яким їхав Байден, назвали Rail Force One, розповів голова правління "Укрзалізниці".
Джо Байден
В УЗ розкрили деталі, як везли президента США/ Twitter The White House

Президент США Джо Байден заради зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським в Києві 20 лютого добирався до столиці України потягом з боку Польщі. Лише в одну сторону шлях залізницею зайняв 10 годин, стільки ж часу американський лідер провів у потязі на зворотному шляху, добираючись до Польщі.

Байден провів у потязі загалом 20 годин, при тому що в Україні він перебував загалом 24 години. Про це розповів голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, повідомляє CNN.

Камишін розкрив деталі, як президент США добирався до Києва українською залізницею. Він зазначає, що потяг, яким їхав Байден, назвали Rail Force One ("Залізничні сили один").

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"Росіяни обіцяли взяти Київ. І на 362 день війни президент Байден з’являється в Києві і гуляє з моїм президентом Зеленським. Тож це справді історичні моменти. Ми були щасливі, привілей і честь бути офіційним перевізником президента Байдена, тому ми назвали наш поїзд Rail Force One", – сказав Камишін.

Він наголосив, що для нього і для всієї команди "Укрзалізниці" було честю та привілеєм займатися візитом Байдена в Україну.

Камишін також зазначив, що влаштувати усе було складною місією. Підготовка приїзду Байдена велася у тісній співпраці з посольством США в Україні, урядом США і Міністерством інфраструктури України.

Голова правління "Укрзалізниці" нагадав, що його команда уже прийняла в Україні близько 300 офіційних делегацій з усього світу, які пересувалися нашою державою потягами.

Візит Джо Байдена в Україну 20 лютого

Нагадаємо, президент США Джо Байден відвідав Київ у понеділок, 20 лютого. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

Пізніше у Байдена розкрили деталі переговорів із Зеленським. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів, що лідери двох держав обговорили наступні місяці війни та потреби України для того, щоб досягати успіхів на полі бою. При цьому американський лідер під час візиту в Україну концентрувався на тому, щоб максимально з користю використати час, проведений у Києві, адже цей час був обмежений.

Також дипломат Володимир Огризко раніше зазначав, що своїм візитом до Києва Байден дав чіткий сигнал Росії та Китаю. Приїзд Джо Байдена в критичні місяці війни є колосальною політичною, дипломатичною та моральною підтримкою України.

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