В Україні підвищать розмір аліментів: коли і на скільки

В Україні підвищать розмір аліментів / Телеканал 24

В Україні протягом 2022 року два рази підвищать розмір аліменти.

Спочатку виплати зростуть з 1 липня, а потім - з 1 грудня, пише "ТСН".

Відтак, діти до шести років отримуватимуть від 1010 до 2201 грн. Діти від 6 до 18 років – від 1370 гривень до 2744 грн.

Наступне підвищення заплановане на 1 грудня 2022 року - тоді виплати піднімуть залежно від категорії до 126 грн. Втім, виплати можуть бути і вище-залежно від доходів платника.

За несплату – одним з батьків передбачається адміністративна, цивільна або кримінальна відповідальності.

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Нагадаємо, виплата аліментів на утримання неповнолітніх дітей в Україні впливає на призначення субсидії на житлово-комунальних послугах.

Щоб отримати пільгу, українцям потрібно відповідати критеріям, які визначені в законодавстві, зокрема - не мати аліментної заборгованості. Таке застереження передбачено постановою Кабінету Міністрів України" Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України " від 14 серпня 2019 року № 807.

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