У Вінниці небіжчика "змусили" відпрацювати аліменти

Відповідний протокол склали працівники Центрального відділу державної виконавчої служби.
Вінницький суд через несплату аліментів притягнув до адміністративної відповідальності померлої людини. Небіжчику призначили 120 годин суспільно корисних робіт.
Як повідомили у пресслужбі Вінницької обласної прокуратури, до такого рішення прийшли працівники Центрального відділу державної виконавчої служби.
У результаті з'ясувалося, що вони незаконно склали протокол про адміністративне правопорушення померлого за несплату аліментів.
Це помітила прокуратура і оскаржила неправомірне рішення суду. Тільки таким чином справу закрили через смерть відповідача.
Тим часом, прокурори зазначили, що це не перший подібний випадок у практиці органів ДВС. Причому тільки за цей рік. Раніше таке рішення було прийнято щодо людини, яка знаходиться в психлікарні.
Нагадаємо, раніше у Міністерство соціальної політики України опублікувало список громадян, яким не призначатиметься субсидія. Зокрема, не матимуть право на отримання субсидії особи, у яких є заборгованість зі сплати аліментів більше трьох місяців.
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