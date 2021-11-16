У Вінниці небіжчика "змусили" відпрацювати аліменти

Аліменти дістануть з-під землі / Телеканал 24

Вінницький суд через несплату аліментів притягнув до адміністративної відповідальності померлої людини. Небіжчику призначили 120 годин суспільно корисних робіт.

Як повідомили у пресслужбі Вінницької обласної прокуратури, до такого рішення прийшли працівники Центрального відділу державної виконавчої служби.

У результаті з'ясувалося, що вони незаконно склали протокол про адміністративне правопорушення померлого за несплату аліментів.

Це помітила прокуратура і оскаржила неправомірне рішення суду. Тільки таким чином справу закрили через смерть відповідача.

Реклама

Тим часом, прокурори зазначили, що це не перший подібний випадок у практиці органів ДВС. Причому тільки за цей рік. Раніше таке рішення було прийнято щодо людини, яка знаходиться в психлікарні.

Нагадаємо, раніше у Міністерство соціальної політики України опублікувало список громадян, яким не призначатиметься субсидія. Зокрема, не матимуть право на отримання субсидії особи, у яких є заборгованість зі сплати аліментів більше трьох місяців.

Читайте також: