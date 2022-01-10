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Не сплатив аліменти та йшов пішки на заробітки до Польщі: у горах Закарпаття затримали чоловіка

10 січня 2022, 18:23

Мешканець Харкова спочатку дістався на Львівщину, звідки йшов пішки на Закарпаття, щоб нелегально перетнути кордон з Польщею.

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Чоловік намагався нелегально перетнути кордон з Польщею / transkarpatia.net

Прикордонники поблизу села Верховина-Бистра Ужгородського району на Закарпатті затримали 41-річного жителя Харкова, який вирушав на заробітки до Польщі. Перетнути кордон він збирався нелегально, оскільки суд тимчасово обмежив його право на закордонні поїздки через заборгованість зі сплати аліментів. Його справа розглядатиметься у судовому порядку.

Як повідомляє видання Новини Закарпаття, інцидент стався в суботу, 8 січня, ввечері. Прикордонники перевіряли місцевість і помітили, як у напрямку державного кордону рухається невідомий з туристичним спорядженням. Його затримали і привезли до відділення Великий Березний для того, щоб встановити обставини правопорушення.

З'ясувалося, що чоловік добирався на Львівщину з Харкова, причому різними видами транспорту. З села Волосянка він пішки йшов на Закарпаття, на місцевості орієнтувався за допомогою навігатора в мобільному додатку.

За словами затриманого, йому обмежили право на виїзд за кордон, тому що він не виконував рішення суду щодо сплати аліментів. Саме тому він вирішив відправитися через прикордонну Лубню в напрямку Польщі і купив онлайн-квиток на автобус з першого польського села Устшики Гурне до міста Санок.

"Правопорушник зізнався, що його тимчасово обмежено у праві виїзду за кордон, оскільки він не виконував рішення суду про сплату аліментів. Тож відчайдух проклав собі маршрут через прикордонну Лубню у напрямку Польщі і навіть придбав онлайн-квиток на автобус з першого польського села Устшикі Гурне до міста Санок. Там він сподівався влаштуватися на роботу", - зазначено в повідомленні.

Підкреслюється, що в діях затриманого угледіли правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 1 статті 204 Адміністративного кодексу України – Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України. Справу розглядатиме суд.

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