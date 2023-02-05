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Відстрочку отримають не всі: скільки військовозобов'язаних можуть отримати бронь від мобілізації

5 лютого 2023, 11:16
Юрист Владислав Юрчак розповів, як в Україні відбуватиметься бронь від мобілізації військовозобов'язаних працівників.
Мобілізація
Юрист розповів про механізм бронювання військовозобов'язаних працівників / Фото УНІАН

В Україні найближчим часом знову продовжать термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Юрист Адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак у коментарі розповів, як в Україні відбуватиметься бронь від мобілізації військовозобов'язаних працівників.

Як виглядає бронь від мобілізації Україна 2023

За словами Юрчака, спочатку керівники органів влади або підприємств повинні надати списки працівників, яких планують забронювати, на узгодження Генштабу Збройних сил України.

При цьому є обмеження щодо кількості "броні" військовозобов'язаних чоловіків, передає 24 канал.

Представники бізнесу можуть розраховувати лише на 50% працівників і лише критично важливих, щоб підприємство не простоювало у разі їхньої відсутності.

Отримані списки опрацьовують і погоджують в Генштабі або в СБУ або розвідці, якщо мова йде про держслужбовців. Остаточне рішення ухвалюється в Мінекономіки. І вже після цього Генштаб передає дані про заброньовані в територіальні центри комплектування.

Якщо працівник потрапляє в список заброньованих, він може отримати виписку про відстрочку від служби, що діє впродовж шести місяців. Після закінчення цього терміну процедуру потрібно буде повторити.

Бронь від армії на підприємстві: хто може потрапити в списки

  • співробітники, що виробляють товари, виконують роботи і надають послуги, необхідні для того, щоб забезпечувати потреби ЗСУ або інших військових формувань;
  • критично важливі для функціонування економіки співробітники, а також ті, хто забезпечує життєдіяльність населення в особливий період.

Критично важливими вважаються підприємства та організації, які відповідають певним критеріям, один з яких – сукупна сплата податків, зборів і платежів на суму 1,5 млн євро на рік.

Мобілізація в Україні

В Україні продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію до 19 лютого 2023 року. Чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мають підстав для відстрочки, можуть призвати в армію.

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача було ухвалено нове рішення про мобілізаційний процес.

Повістку можуть вручати лише у суворо визначеному законом порядку. Коли вручення повістки вважається незаконним:

  • документ передали через родичів, хоча її мають вручити особисто громадянину;
  • документ наклеїли на дверях або кинули в поштову скриньку;
  • відправили повістку SMS-повідомленням або повідомили про неї в телефонному режимі.

Якщо людині представники територіального центру вручили повістку на блокпості, в кав‘ярни, торговельнму центрі або метро, то вона може оскаржити документ в суді.

Як повідомляв Главред, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач заявив, що, згідно із законодавством, в Україні допускається можливість мобілізації обмежено придатних до служби чоловіків в умовах воєнного часу.

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