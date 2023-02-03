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Звільнення від мобілізації: як підтвердити право на відстрочку

3 лютого 2023, 14:35
Для підтвердження відстрочки від призову військовозобов'язаним необхідно надати ряд документів.
Мобілізація
Хто в Україні має право на відстрочку / УНІАН

В умовах воєнного стану в Україні діє право деяких категорій військовозобов'язаних на звільнення від мобілізації.

Зокрема, такий порядок передбачений для військовозобов'язаних, які займаються доглядом за інвалідами, розповів, член Ради Комітету Асоціації правників України з міграційного права, юрист-волонтер гарячої лінії АПУ з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев zn.ua.

Хто за законом має відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації:

  • особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;
  • особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи за відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Разом з тим він уточнив, що для підтвердження відстрочки від призову таким особам необхідно надати ряд документів.

Документи, які повинен надати військовозобов'язаний, який здійснює догляд за особою з інвалідністю I групи:

  • документи, що підтверджують інвалідність особи, яка потребує постійного догляду (довідка МСЕК);
  • документи, що підтверджують необхідність здійснення постійного догляду (висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про те, що особа з інвалідністю потребує постійного догляду).

Документи, які повинен надати військовозобов'язаний, який здійснює догляд за особою з інвалідністю ІІ групи:

  • документи, що підтверджують інвалідність особи, яка потребує постійного догляду (довідка МСЕК);
  • документи, що підтверджують необхідність здійснення постійного догляду (висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про те, що особа з інвалідністю потребує постійного догляду).
  • документи, що свідчать про відсутність інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд (наприклад, свідоцтва про смерть рідних, довідка про зареєстрованих осіб [за місцем проживання особи з інвалідністю], акт обстеження умов проживання особи з інвалідністю тощо).

Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки - заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроекти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими – 19 лютого.

Дивіться сюжет ТСН - під час виїзду за межі області військовозобов'язаним потрібен дозвіл

Читайте більше:

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