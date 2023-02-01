Мобілізація у воєнний час: обмежено придатних можуть забрати в армію

Згідно із законодавством, в Україні допускається можливість мобілізації обмежено-придатних до служби чоловіків.

У ЗСУ дали роз'яснення щодо мобілізації / УНІАН

У Збройних сила України дали пояснення щодо мобілізації в умовах воєнного часу обмежено придатних чоловіків.

Згідно із законодавством, в Україні допускається можливість мобілізації обмежено-придатних до служби чоловіків. З такою заявою виступив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Разом з тим він звернув увагу на те, що обмежено придатні до служби у воєнний час не будуть направлятися в зону бойових дій.

Куди направлять обмежено-придатних до служби

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ пояснив, що їх служба може проходити в частинах забезпечення.

"Ті військовозобов'язані, які обмежено придатні до служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їх служба буде проходити не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення", — додав Горбач.

Також вони можуть служити в установах і навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, інших небойових підрозділах, резюмував він.

Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки-заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

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