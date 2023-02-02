Мобілізація в Україні: чи можна відмовитися від повістки до військкомату

Виписка повістки на місці не входить до компетенції представників центрів комплектування або інших осіб, каже Андрій Новак.

Юрист розкрив особливості вручення повісток до військкоматів / president.gov.ua

В Україні повістки військовозобов'язаним в рамках мобілізації повинні видавати з дотриманням всіх необхідних юридичних формальностей і оформляти їх необхідно належним чином, заявив адвокат Андрій Новак.

За його словами, практика, коли правоохоронці перевіряють дані, передають їх представникам центрів комплектування, а вони вже на місці виписують повістки, є незаконною. Про це юрист розповів у коментарі ТСН.

Він звернув увагу на те, що виписка повістки на місці не входить до компетенції представників центрів комплектування або інших осіб.

Адвокат пояснює: "Підкреслюю, повістка на момент вручення повинна бути заповнена і мати всі обов'язкові реквізити: прізвище, ім'я, по батькові військовозобов'язаного, адреса місця реєстрації, дата і місце, куди прибути, а також підпис військкомату і мокра печатка центру комплектування. Якщо хоча б один з цих даних відсутній, повістка не може вважатися належним чином оформленою і неявка за такою повісткою не може тягти за собою будь-яку відповідальність".

Вимоги до повісток для військовозобов'язаних:

повістка не повинна бути з ксерокопіями;

підписи і печатки повинні бути "мокрі";

повістка повинна бути заповнена на момент вручення.

При цьому співрозмовник пояснив, що, якщо повістка не оформлена належним чином, можна відмовитися від її отримання на місці. В цьому випадку в акті відмови необхідно вказати підстави, на яких громадянин відмовляється від неї.

"Надалі при розгляді адміністративної справи буде вирішуватися, чи мав громадянин право її не отримувати, або не мав. І відповідно, настане адміністративна відповідальність чи ні", - додав Новак.

Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки-заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроекти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими – 19 лютого.

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