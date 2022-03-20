Зеленський про відмову від Криму та Донбасу: Україна не готова до таких компромісів

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський виключає будь-які поступки Росії, які б стосувалися територіальної цілісності.

В інтерв'ю CNN президент заявив, що не допустить відмову від Криму, Донецької та Луганської областей.

За його словами, є компроміси, до яких Україна не може бути готова як незалежна держава.

"Не може бути ніяких компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю і нашим суверенітетом, і про це говорив український народ, він не зустрічав російських солдатів букетом квітів, він зустрічав їх хоробро, він зустрічав їх зі зброєю в руках", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Москва "не може насильно запобігати перед громадянами іншої країни".

"Не можна силою змусити президента іншої країни визнати що-небудь", - додав президент.

читайте такожВійна в Україні: Зеленський заявив, що переговори не прості і приємні, але вони необхідні

Переговори Росії та України

19 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори України та Росії щодо війни можуть тривати кілька тижнів. Однак є ознаки того, що позиція Москви в переговорах "стала адекватнішою".

Британський міністр закордонних справ Ліз Трас заявила, що Росія використовує переговори щодо врегулювання конфлікту з Україною для того, щоб провести перегрупування військ. За її словами, країна, яка налаштована на діалог, не буде бомбити мирне населення без розбору в день діалогу. Трас зазначила, що немає жодного серйозного виведення російських військ з території Української держави або ж вагомих пропозицій.

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