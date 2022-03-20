Росія бомбить Україну, але сил для перелому немає: у Зеленського розповіли про ситуацію з війною

ЗСУ продовжують протистояти російській армії в Україні / Макс Левін

Наразі фронт війни Росії проти України практично завмер. У сторін не вистачає сил для перелому ситуації на будь-якому з напрямків. Йдуть тактичні дії, сторони наносять удари по позиціях один одного. Унаслідок провалу наступу Москва стала використовувати більш руйнівну артилерію - по мирних містах застосовуються ракетні системи Кинджал і Бастіон. Російська влада в пошуках живої сили стягує війська з Тихоокеанського напрямку і намагається знайти допомогу в ОДКБ. Про це заявили в Офісі президента.

Радник керівника ОП Олексій Арестович сказав, що наразі фронт завмер. Сторони не мають можливостей для перелому ситуації за різними напрямками. Ведуться тактичні дії, концентрація резервів і удари по позиціях. Українські війська працюють краще.

"Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, тому що у сторін - нашої і російської - не вистачає сил для реального перелому ситуації на тому, чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і наносять один одному удари. Але ми наносимо ці удари краще", - зазначив він.

Як розповів інший радник керівника президентської адміністрації Михайло Подоляк, російські війська після того, як здійснили провали під час наступу на територію України, змінили тактику бойових дій. Вони застосовують по мирних цивільних об'єктах більш небезпечну артилерію.

"Через провали в наступі РФ перейшла до більш руйнівної артилерії: по мирних містах застосовуються системи Кинджал і Бастіон", - заявив чиновник.

Крім того, він додав, що росіяни, як і раніше, шукають живу силу: стягують війська з Тихоокеанського напрямку і шукають військової підтримки в ОДКБ.

"Також Росія панічно шукає резерви живої сили - стягує все з Тихоокеанського напрямку і продовжує умовляти країни ОДКБ", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович заявив, що росіяни планують організувати ще один наступ на територію України і для цього мають намір сконцентрувати військові сили з усієї своєї території.