РФ перекидає в Україну терористів, щоб ліквідувати Зеленського, Єрмака і Шмигаля – розвідка

РФ перекидає в Україну терористів, щоб ліквідувати Зеленського, Єрмака і Шмигаля/ УНІАН, Reuters

Окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи, які мають завдання ліквідувати керівництво нашої держави. Основними "мішенями" путінських найманців є президент Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Єрмак і прем’єрміністр Денис Шмигаль.

Чергові групи бойовиків почали прибувати в Україну у неділю, 20 березня. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер) Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Путін особисто віддав наказ про здійснення чергових замахів одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби провалилися, а російських терористів, які намагалися реалізувати замах, ліквідували.

читайте такожПутін замкнувся в бункері через страх замаху: інсайдери розповіли про паніку в КремліЗеленський, Єрмак і Шмигаль є ключовими "мішенями" для Путіна, проте вони не єдині, на кого може бути вчинений замах.

Росія хоче ліквідувати військово-політичне керівництво України, бо їй не вдається добитися успіху у війні проти нашої держави, кажуть в українській розвідці.

"Російські окупанти, не досягши поставлених завдань в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів", – зазначають в ГУР Міноборони України.

При цьому в розвідці наголосили, що українська армія, спецслужби і правоохоронці добре поінформовані про плани Кремля. Тому жодні терористичні атаки не матимуть успіху – ні на фронті, ні в тилу.

Раніше повідомлялося, що Зеленський пережив вже більше десяти спроб замаху від початку вторгнення Росії в Україну.

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