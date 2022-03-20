Я готовий до переговорів з Путіним, але в разі їх провалу - третя світова війна, - Зеленський

Зеленський допустив провал переговорів з Путіним і розповів про наслідки / commons.wikimedia.org

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Володимиром Путіним, який розв'язав війну в Україні.

Але їх провал означатиме початок Третьої світової війни, заявив Зеленський в інтерв'ю CNN.

"Я готовий до переговорів з ним (Путіним). Я був готовий в останні два роки. І я думаю, що без переговорів ми не можемо завершити цю війну. Я думаю, що ми повинні використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість вести переговори, можливість розмовляти з Путіним. Але якщо ці спроби не вдадуться, це означає третю світову війну", - вважає Зеленський.

Президент також закликав продовжити переговори з РФ, попередивши, що в іншому випадку втрати Росії будуть величезними.

читайте такожПутін не погоджуватиметься на переговори ще тиждень-два-Денисенко"Ми завжди наполягали на переговорах. Ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для світу. І я хочу, щоб мене зараз почули всі, особливо в Москві. Пора зустрітися. Пора поговорити. Пора відновити територіальну цілісність і справедливість для України", - зазначив президент України.

Переговори Росії та України

19 березня радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори України та Росії щодо війни можуть тривати кілька тижнів. Однак є ознаки того, що позиція Москви в переговорах "стала адекватнішою".

Британський міністр закордонних справ Ліз Трас заявила, що Росія використовує переговори щодо врегулювання конфлікту з Україною для того, щоб провести перегрупування військ. За її словами, країна, яка налаштована на діалог, не буде бомбити мирне населення без розбору в день діалогу. Трас зазначила, що немає жодного серйозного виведення російських військ з території Української держави або ж вагомих пропозицій.

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