Виведення військ РФ і діалог Зеленського з Путіним: 90% українців за жорсткі вимоги до Москви

Українці вимагають від Росії вивести свої війська / Reuters

Практично 90% українців виступають проти перемир'я з Росією без виведення її військ з території України. Прямий діалог президента Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним підтримують 74% респондентів, проти виступають близько чверті. Про це йдеться в результатах дослідження соціологічної групи Рейтинг.

Згідно з даними опитування, 89% українців дотримуються точки зору, згідно з якою тимчасового мирного договору з Росією не може бути без виведення її військових підрозділів з території України.

74% виступають за прямі перемовини президента Зеленського з главою РФ Путіним для врегулювання російсько-українського військового конфлікту. Чверть виступають проти такого варіанту. На півдні і сході країни таких респондентів трохи більше, проте і в інших областях їх більшість.

Підкреслюється, що опитування було проведено 18 березня 2022 року на території України, крім окупованих Криму і Донбасу. Вибірка склала 1000 респондентів. Метод опитування - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності не більше 3,1%.

Нагадаємо, 93% українців впевнені в перемозі України у війні з Росією. В успіх українського народу вірять у всіх областях країни. Тих, хто не вірить у перемогу Києва над Москвою, практично немає.