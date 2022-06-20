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Віддав життя за Україну: у боях на Донбасі загинув активіст Павло Добротворський

20 червня 2022, 07:50

Павло Добротворський разом з чотирма товаришами пішов в армію в перші дні повномасштабного вторгнення 24 лютого. Він був співзасновником ГО Поклик Яру.

Павло Добротвірський
Павло Добротворський загинув, захищаючи Україну / Фото facebook.com/pavlo.dobrotvorskyi

У боях за Україну на Донбасі загинув співзасновник ГО Поклик Яру, організатор смолоскипної ходи Павло Добротворський. Він служив у Силах спеціальних операцій під позивним "Історик".

Про загибель захисника України у Facebook повідомила кураторка інформаційно-виставкового центру Музей Майдану Ольга Савенок.

"На фронті, на українській стороні, гине еліта! Гинуть найкращі люди!!! Гине наша молодь, яка замість того щоби будувати країну, вмирає, борючись за її свободу!", - йдеться у повідомленні.

"Павло Добротворський, ми обов'язково переможемо агресора і помстимося за тебе і кожного загиблого українця", – запевнила Савенок.

Павло Добротвірський
Павло Добротворський у перший день вторгнення пішов захищати Україну / Фото t.me/KARAS_EVGEN/

Павло Добротворський народився на Черкащині. Вищу освіту здобув у Києві в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.

Два роки тому Павло створив з однодумцями ГО Поклик Яру, де готував молодь, як історик, як професійний педагог, як воїн. За два роки вишколу молоді в організації він зрозумів, наскільки потужним двигуном перетворень в країні стане відповідальне нове покоління.

Коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, Добротворський разом з чотирма товаришами пішов в армію.

"Війна - це здебільшого очікування. Очікування дає великий привілей, якого не вистачало в мирному житті - час на роздуми. Пора подумати про минуле і помріяти про щасливе майбутнє після перемоги", – написав Павло за кілька днів до загибелі.

Павло Добротвірський
Павло Добротворський був співзасновником ГО Поклик Яру / Фото t.me/KARAS_EVGEN/

Активіст і громадський діяч Євген Карась написав, що Добротворський - "вже третій загиблий з наших шістдесяти побратимів, які одразу взяли в руки зброю в перший день війни".

Карась згадав, як загиблий побратим сприймав війну.

"Це війна. І на ній вмиратимуть. І, може, я теж помру. Однак я психологічно готовий прийняти смерть і хочу, щоб у мене не було страху в цей момент (...) в загальній історії держави я – лише елемент, як і всі ми. І загибель зараз - це честь", - говорив Добротвірський.

Як повідомляв Главред, в бою під Ізюмом Харківської області 9 червня загинув Роман Ратушний - відомий київський активіст, розвідник 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Воїн з першого дня повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну брав участі в боях під Києвом. Пізніше у складі своєї бригади звільняв Тростянець, воював у Сумській області та під Ізюмом.

Також у війні з російськими окупантами загинув Олексій Чубашев - відомий український військовий журналіст.

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