Небезпечна місія в Сєвєродонецьку: у бою загинув британський доброволець, який захищав Україну

Джордан Гетли / Facebook/dean.gatley

У боях з російськими окупантами в Сєвєродонецьк Луганської області загинув колишній британський солдат Джордан Гетлі.

Він у березні вступив до лав Збройних сил України та вступив до лав іноземного батальйону, розповів у Facebook батько військового Дін Гетлі.

"Я не думав, що я коли-небудь буду використовувати соціальні медіа таким чином, але Саллі, Адам і я хотіли б поділитися деякими сімейними новинами з усіма нашими друзями, але є занадто багато людей, з якими можна зв'язатися. Вчора (10.06.22) ми отримали жахливу звістку про те, що в місті Сєвєродонецьк, Україна, застрелили нашого сина Джордана", - повідомив Гетлі.

За його словами, син покинув британську армію в березні 2022 року, щоб продовжити службу в лавах іноземного батальйону ЗСУ.

"Джордан і його побратими так пишалися роботою, яку вони виконували. Він часто говорив мені, що місії, які вони виконують, небезпечні, але необхідні. Він любив свою роботу, і ми так пишаємося ним. Він дійсно був героєм і назавжди залишиться в наших серцях", - резюмував чоловік.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти продовжують штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк Луганської області та створення умов для блокування українських підрозділів, бої в даний час тривають.

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, підрозділи окупантів також ведуть підготовку до відновлення наступу на Слов'янськ Донецької області.

читайте такожЗСУ контратакують у Сєвєродонецьку: третина міста під контролем українських захисників

Дивіться онлайн новини Донбасу

Читайте ще: