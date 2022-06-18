На Донбасі загинув у ДТП комбат терористів "Куля"

Терорист нібито загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Він був комбатом "народної міліції ДНР", брав участь у штурмі передмістя Авдіївки.
На Сході України загинув командир батальйону терористів з позивним "Куля". Подробиці інциденту не розголошуються.
Про смерть "Кулі" в Telegram повідомив російський військовий пропагандист Олександр Сладков.
Терорист нібито загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Він був комбатом "народної міліції Донецької народної республіки". РосЗМІ пишуть, що "Куля" брав участь у штурмі передмістя Авдіївки.
Підтвердили смерть терориста й інші російські пропагандисти. Цікаво, що рупори Кремля не публікують жодних фото з місця нібито ДТП, що сталася.
Як повідомляв Главред, в Україні ліквідований російський військовий пропагандист, полковник Сергій Постнов, який воював у лавах ЗС РФ.
Полковник Постнов знімав пропагандистський контент в Україні з самого початку повномасштабного вторгнення. У складі угруповання V він проривався в Гостомель, потім брав участь у захопленні низки міст і населених пунктів Харківської та Луганської областей.
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