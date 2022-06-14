У бою під Ізюмом Харківської області загинув відомий київський активіст Роман Ратушний

Роман Ратушний загинув у бою з російськими окупантами на Харківщині / facebook.com/save.protas

У бою під Ізюм Харківської області 9 червня загинув відомий київський активіст, розвідник 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Роман Ратушний. Воїн з першого дня повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну брав участі в боях під Києвом. Пізніше у складі своєї бригади звільняв Тростянець, воював у Сумській області та під Ізюмом.

Про смерть українського воїна заявили в громадській організації Захистимо Протасів Яр, яку очолював Ратушний.

"Важкий день... Підтвердилася страшна новина... 9 червня в бою під Ізюмом загинув лідер нашої громади, голова ГО "Захистимо Протасів Яр" та розвідник 93 ОМБр "Холодний Яр " – Роман Ратушний.

Ромчик був кращим з нас, відчайдухом, який завжди був першим в будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був в розвіддозорі в складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання", - сказали в організації.

5 липня Роману Ратушному мало виповнитися 25 років.

Ратушний з першого дня нападу Росії на Україну брав участь у бойових діях під Києвом. Після цього у складі 93-ї ОМБр Холодний Яр він звільняв Тростянець, воював у Сумській області та під Ізюмом.

Дату похорону назвуть пізніше.

Главред повідомляв: у місті Сєвєродонецьк Луганської області в боях з окупаційною армією РФ загинув колишній британський військовослужбовець Джордан Гетлі. Про смерть воїна стало відомо 10 червня. З березня 2022 року він воював за Україну в лавах ЗСУ.

10 червня загинув відомий український журналіст і військовий Олексій Чубашев. Він відомий, у тому числі, як автор програми Рекрут UA і колишній керівник Армії FM і Військового Телебачення України.

Інші новини: