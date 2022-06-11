Жив армією: у бою з рашистами загинув відомий воєнкор

За освітою Олексій - військовий журналіст. У 2008 році вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна.
У війні з російськими окупантами загинув відомий український військовий журналіст Олексій Чубашев. За яких обставин загинув Чубашев і в якому районі бойових дій, наразі невідомо, повідомив у Facebook Михайло Макарук.
Хто такий Олексій Чубашев
За освітою Олексій - військовий журналіст. У 2008 році вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. У 2009 році - учасник параду з нагоди Дня Незалежності.
У 2010 році вступив на військову журналістику до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Перша ротація в район проведення АТО-у 2015 році. У 2015 році почав служити в Центральній телерадіостудії Міноборони, автор і ведучий першого в Україні військово-реаліті-шоу Рекрут.
28 лютого 2021 року в Олексія завешився другий офіцерський контракт із ЗСУ. Він його не продовжував і був звільнений у запас.
Після звільнення з ЗСУ розвивав власні проєкти.
24 лютого 2022 року повернувся до лав ЗСУ.
Війна в Україні
Раніше розвідка Великобританії повідомляла, що ЗСУ успішно контратакують на Херсонщині. Зазначалося, що серед успіхів, яких вже вдалося досягти на південному заході області-повернення контролю над східним берегом річки Інгулець.
Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, Одесі не загрожує висадка морського десанту Росії і захоплення сухопутними військами противника. Вороже угруповання зав'язло на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей, де його блокують.
Дивіться Новини Донбасу онлайн
Читайте також:
- Макрон мляво відреагував на вбивство окупантами французького журналіста в Україні
- Нацгвардійці полонили в Сєвєродонецьку 6 окупантів: журналіст розповів про важкі бої в місті
- Журналісти Reuters потрапили під обстріл біля Сєвєродонецька