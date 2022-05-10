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На блокпосту окупантів загинув колишній нардеп Давид Жванія - Геращенко

10 травня 2022, 00:06

Геращенко зазначив, що Жванія "мав російське громадянство і був неофіційним представником Росатому".

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Загинув Давид Жванія, повідомив Герашенко / фото Ліга.Ні

На блокпосту окупантів у Запорізькій області в районі села Новопокровка під час обстрілу загинув колишній народний депутат Давид Жванія, повідомив у Тelegram- радник голови МВС Антон Геращенко.

Він зазначив, що на Запоріжжі російські окупанти здійснили артилерійський обстріл "сірої зони".

"Вогонь ворога забрав життя колишнього депутата Давида Жванії", - написав він.

При цьому Геращенко зазначив, що Жванія "мав російське громадянство і був неофіційним представником Росатому".

"У цій історії питань більше, ніж відповідей, особливо, що він робив у "сірій зоні"", - додав Геращенко.

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Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Запорізька область Давід Жванія Антон Геращенко
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