glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Боєць ЗСУ, який залишився без ніг, зворушливо зробив пропозицію своїй дівчині

14 грудня 2022, 08:47
Український військовослужбовець, який повернувся з фронту без ніг, зробив пропозицію руки і серця своїй коханій.
Весілля, кільця
Боєць ЗСУ, що залишився без ніг, зробив пропозицію своїй дівчині / колаж фото Ian Simpson / flickr.com і скріншот з відео

Боєць ЗСУ, якому ампутували обидві ноги через рани, отримані в жорстоких боях проти російських окупантів, дуже зворушливо зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Яні. Такий відеоролик опублікував на своїй сторінці в Instagram український журналіст і медіаменеджер Дмитро Гордон.

"Ось тому ми переможемо! Український воїн, який залишився без ніг, зробив пропозицію своїй коханій, і вона відповіла згодою", – написав він.

Як видно в ролику, Яна зустріла свого коханого у вітальні приватного будинку. Той в'їхав на інвалідному візку. І вручив дівчині великий букет червоних троянд. А потім надів їй на безіменний палець обручку.

Користувачі українського сегменту Instagram зізналися, що плачуть, тільки-но починають дивитися це відео.

"Вона його любила і любить. А що стосується ніг, то такі протези роблять, що не впізнати. Слава Україні, слава героям України!", "Зараз з такою наукою і протези є. Знову на ноги встане, нехай і на залізні", "Як же я їх [окупантів − Главред] ненавиджу! Чому він повинен жити без ніг? Важко стримати сльози. Довгих років щастя молодим!", - писали вони в коментарях.

Боєць ЗСУ, який залишився без ніг, зворушливо зробив пропозицію своїй дівчині
Боєць ЗСУ, який залишився без ніг, зворушливо зробив пропозицію своїй дівчині
Боєць ЗСУ, який залишився без ніг, зворушливо зробив пропозицію своїй дівчині

Нагадаємо, раніше, під час виступу української попвиконавиці Тіни Кароль у столичному метро (на станції метро "Майдан Незалежності"), побралася пара українських військовослужбовців.

Прямо після однієї з пісень на імпровізовану сцену піднявся боєць, який служить в Нацгвардії України. Чоловік опустився на одне коліно і зробив пропозицію коханій вийти за нього заміж.

До того командир роти батальйону "Азов" Лев Пашко ("Хорус"), який героїчно обороняв Маріуполь, повернувся з російського полону. Офіцер прямо в лікарняній палаті зробив пропозицію і подарував своїй нареченій обручку з діамантом.

Інші новини:

весілля ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:47

Боєць ЗСУ, який залишився без ніг, зворушливо зробив пропозицію своїй дівчині

08:41

Шкоди наробили уламки: в ОП розповіли про наслідки ранкової атаки дронами на КиївВідео

08:40

Смачно, легко і просто: як правильно зберігати сосиски в морозилціВідео

08:35

ЗСУ працюють ефективно, результат - на полі бою: у США рознесли пропаганду РФ про "витік зброї"Відео

08:23

"Щур, загнаний в кут": з Путіним розмови не буде, його отруять - АрестовичВідео

Реклама
08:15

Католицьке Різдво 2022: коли святкують і чи чекати на вихіднийВідео

08:13

На Україну з півдня летить нова хвиля дронів – журналістВідео

08:13

Від'ємне сальдо одного колаборантаПогляд

07:43

Путін непередбачуваний, але Захід може забезпечити ЗСУ всім, що потрібно Україні - посол США в НАТОВідео

07:32

"Військам у Білорусі нас відволікають": Арестович заявив, що РФ готується до масштабного наступуВідео

07:30

Візьмуть в оперативне оточення: полковник ЗСУ розкрив сценарій звільнення КримуВідео

07:00

День зимового сонцестояння 2022: значення свята та його традиції

06:53

Навіщо в Білорусь прилетіли три російські МіГ-31КПогляд

06:50

Яким знакам зодіаку пощастить у коханні у 2023 році: астролог назвав трьох щасливчиківВідео

06:47

Як правильно зберігати хліб: 5 правил, щоб він був пухким і свіжим навіть через тиждень

06:46

РФ запустила "шахеди" по Україні, у Києві "приліт" в одному з районів: що відомоВідео

06:25

"РФ безпомічна проти ударів України по її території": експерт пояснив причинуВідео

06:03

Іронія історії: якщо буде "нова Ялта"Погляд

05:30

Вдарять морози до – 21°: синоптики попередили українців про різке похолоданняВідео

05:00

Росія прогнозує вихід ЗСУ на кордони 1991 року і зміцнює свої кордони - СвітанВідео

Реклама
04:30

У протертих шкарпетках на тлі Ейфелевої вежі: Ірина Шейк здивувала новим фото

04:03

"1 січня буде найнебезпечнішим": астролог передбачила зміни у війні в УкраїніВідео

03:35

На три знаки Зодіаку чекає карколомний роман у січні: кому пощастить у перший місяць 2023 року

03:10

3 неперевершених рецепта бутербродів на Новий рік 2023: ефектна закуска, яку оцінить КроликВідео

02:35

"Я 46 днів не знімав взуття": військовий про важкі бої в Маріуполі і взяття в полонВідео

01:36

Військовий експерт спрогнозував, чи подолає РФ в плані зброї західні санкції

01:31

"Це незаконно": дзюдоїстка Дар'я Білодід блиснула улоговинкою декольте в ресторані

00:51

Прикмети на 14 грудня: які 3 речі не можна робити, щоб в сім'ю не залучити бідиВідео

00:30

Календар 2022: як і коли відпочиває Україна

00:02

Вихідні на Новий Рік 2023 та Різдво: що змінилося

13 грудня, вівторок
23:58

"Світла стане більше": українцям повідомили хороші новини по ситуації з енергетикоюВідео

23:52

Волосся сяятиме як після салону: максимально простий рецепт маски з оливкової оліїВідео

23:32

"Буде палати, поки не згорить вся Москва": Данілов прокоментував пожежі та вибухи в РФВідео

23:18

"На ситуації на фронті не позначиться": до чого призведуть інциденти на аеродромах в РФ - експертВідео

23:14

Наркодилера, для якого дружина клянчила заставу, відправили до в'язниці

23:06

"Ускладнює нашу роботу": у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів на сходіВідео

22:47

Фінансовий гороскоп 2023: яким знакам зодіаку чекати багатства в рік КроликаВідео

22:45

"Залежить від кількості": експерт розповів, чи може РФ виснажити українську ППОВідео

22:37

"Раки будуть задоволені": мер Нікополя натякнув на масову "демілітаризацію" загарбників

22:27

Частота ракетних ударів по Україні зменшиться: експерт назвав причинуВідео

Реклама
22:15

Собчак публічно посварилася з молодухою клоуна Петросяна

21:50

"Шукай іншу": путіністка Валерія очманіла від сорому ПригожинаВідео

21:40

Росія розпадеться по Уральському хребту, а управляти її розвалом буде Китай - СвітанВідео

21:12

До Нового року ціни стануть "золотими": які продукти можна купити вже заразВідео

20:30

Виведення військ Росії на Різдво: Данілов зробив заявуВідео

20:25

На телеканалах ПЛЮСПЛЮС та ТЕТ покажуть український анімаційний фільм "Украдений місяць. Кум"

20:15

На початку 2023 року армія РФ може відновити великий наступ проти України - КулебаВідео

20:10

Прикмети на 15 грудня: які 2 речі потрібно зробити кожному, щоб залучити багатствоВідео

19:52

Готуються до відправки: Україна отримає від США довгоочікувані системи Patriot - CNNВідео

19:37

"Хочете зіпсувати весілля, кличте Седокову": співачка зганьбилася на мільйонному весіллі одесита Джигана

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти