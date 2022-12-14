Боєць ЗСУ, який залишився без ніг, зворушливо зробив пропозицію своїй дівчині

Український військовослужбовець, який повернувся з фронту без ніг, зробив пропозицію руки і серця своїй коханій.

Боєць ЗСУ, що залишився без ніг, зробив пропозицію своїй дівчині / колаж фото Ian Simpson / flickr.com і скріншот з відео

Боєць ЗСУ, якому ампутували обидві ноги через рани, отримані в жорстоких боях проти російських окупантів, дуже зворушливо зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Яні. Такий відеоролик опублікував на своїй сторінці в Instagram український журналіст і медіаменеджер Дмитро Гордон.

"Ось тому ми переможемо! Український воїн, який залишився без ніг, зробив пропозицію своїй коханій, і вона відповіла згодою", – написав він.

Як видно в ролику, Яна зустріла свого коханого у вітальні приватного будинку. Той в'їхав на інвалідному візку. І вручив дівчині великий букет червоних троянд. А потім надів їй на безіменний палець обручку.

Користувачі українського сегменту Instagram зізналися, що плачуть, тільки-но починають дивитися це відео.

"Вона його любила і любить. А що стосується ніг, то такі протези роблять, що не впізнати. Слава Україні, слава героям України!", "Зараз з такою наукою і протези є. Знову на ноги встане, нехай і на залізні", "Як же я їх [окупантів − Главред] ненавиджу! Чому він повинен жити без ніг? Важко стримати сльози. Довгих років щастя молодим!", - писали вони в коментарях.

Нагадаємо, раніше, під час виступу української попвиконавиці Тіни Кароль у столичному метро (на станції метро "Майдан Незалежності"), побралася пара українських військовослужбовців.

Прямо після однієї з пісень на імпровізовану сцену піднявся боєць, який служить в Нацгвардії України. Чоловік опустився на одне коліно і зробив пропозицію коханій вийти за нього заміж.

До того командир роти батальйону "Азов" Лев Пашко ("Хорус"), який героїчно обороняв Маріуполь, повернувся з російського полону. Офіцер прямо в лікарняній палаті зробив пропозицію і подарував своїй нареченій обручку з діамантом.

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