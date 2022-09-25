Захисник Маріуполя зворушливо освідчився дівчині після повернення з полону: все відбулося у лікарні

Лев Пашко освідчився коханій дівчині / Колаж фото скріншот, Twitter/Nizhna_Zhinka

Український командир роти батальйону "Азов" Лев Пашко ("Хорус"), який героїчно обороняв Маріуполь, повернувся з російського полону. Він офіційно освідчився своїй коханій і пара починає готуватися до весілля. Про це дівчина Лева повідомила на своїй сторінці у Twitter.

Український захисник подарував своїй нареченій обручку з діамантом.

"Лев офіційно зробив мені пропозицію, вперше зробив його у Telegram, коли захищав Маріуполь", – написала дівчина.

Лев Пашко освідчився коханій дівчині / Скріншот

Лев Пашко освідчився коханій дівчині / Скріншот

Відомо, що 23-річний лейтенант Лев Пашко вступив до лав "Азова" ще у 2017 році. Тоді йому було всього 18 років. Захисник був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

"Лев – досвідчений лідер, вміло керуючий підлеглим підрозділом, успішно виконує поставлені завдання і безжально знищує ворога. Завзятістю і сміливістю він надихає побратимів на перемогу у, здавалося б, безнадійних ситуаціях", – зазначають у Національній гвардії.

"Хорус" командував ротою батальйону під час прориву на Азовсталь. Він провів захисників через лінію оборони окупантів. Тоді Лев був поранений, він останнім зайшов на завод.

Обмін полоненими

Нагадаємо, увечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. З полону повернулися в тому числі бійці Азова. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Інші новини: