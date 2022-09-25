Армія РФ в кутку, а ядерні погрози Путіна - не блеф: в ЄС закликали до дипломатії на користь України

Потрібно знайти рішення щодо війни проти України , яке забезпечить сталий мир - Боррель / Колаж Reuters, УНІАН

До слів президента Росії Володимира Путіна, які раніше пригрозив застосуванням ядерної зброї, потрібно ставитися серйозно.

Його війська загнані в кут, а загроза є поганим сигналом. Слід знайти дипломатичне рішення, яке дозволить зберегти територіальну цілісність і суверенітет України. Інакше сталого миру досягти не вдасться. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

В інтерв'ю BBC у суботу, 24 вересня, він розповів про те, що війна РФ проти України досягла "небезпечного моменту". Російські окупанти потрапили в кут, а погрози Путіна ядерною зброєю - негативний сигнал.

"Російська армія загнана в кут, і реакція Путіна - загроза застосування ядерної зброї - це дуже погано", - зазначив Боррель.

За його словами, потрібно "дипломатичне рішення", яке дозволить зберегти суверенітет і цілісність території України.

"В іншому випадку, ми можемо закінчити війну, але не матимемо миру, і у нас буде нова війна", - вважає дипломат.

Також він додав, що риторику Путіна, пов'язану з погрозами застосувати ядерну зброю, потрібно сприймати серйозно.

"Коли люди кажуть, що це не блеф, ви повинні сприймати їх серйозно", - підкреслив Жозеп Боррель.

Погрози Путіна ядерною зброєю

Російський президент Володимир Путін 21 вересня під час свого виступу пригрозив світу застосуванням ядерної зброї у разі, мовляв, загрози територіальній цілісністі РФ. Москва має намір визнати результати нібито референдумів, які загарбники проводять на окупованих районах Донбасу, Запорізької та Херсонської областей.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін не ризикне піти на застосування ядерної зброї. Однак такого сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - вважає український гарант.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, на Росію очікує крах. За словами чиновника, світ дуже швидко відповість. Путіна вже про це попередили.

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