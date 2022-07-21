Захисник України, який втратив ногу на війні, зробив пропозицію коханій - зворушливе відео

Роман Добряк та Юлія Матущяк / Фото instagram.com/julia.matushchakk

Український військовий Роман Добряк, який втратив ногу на війні в Україні, зробив пропозицію своїй коханій Юлії Матущак. Дівчина підтримувала Романа в найважчі часи і зараз погодилася вийти за нього заміж.

Романтичний момент зафільмували, а відео опублікували в Instagram. Ролик зібрав майже три мільйони переглядів і сотні коментарів від зворушених користувачів.

Перед зізнанням Юлії закрили очі, тим часом Роман встав на одне коліно, поки йому допомагали тримати рівновагу. У цей момент гості запалили вогняні шашки.

Після того як дівчина відповіла згодою, їй винесли розкішний букет червоних троянд.

Побратими бійця передали йому привітання з передової. Вони вистрілили автоматною чергою в небо на честь створення нової сім'ї.

У коментарях пару привітали зворушені українці:

Зазначимо, Роман Добряк отримав поранення в травні цього року. За словами воїна, ногу він втратив на полі бою, коли ворожий танк відкрив вогонь по його позиції. Юлія всіма силами підтримувала хлопця та допомагала йому швидше одужати і виписатися з лікарні.

Роман Добряк та Юлія Матущяк / Фото instagram.com/julia.matushchakk

Роман Добряк та Юлія Матущяк / Фото instagram.com/julia.matushchakk

Як повідомляв Главред, у Великій Димерці Київської області місцева мешканка висадила овочі навколо спаленого на городі російського танка. Фото незвичайної "клумби" було опубліковано в соцмережах.

У травні в селі Горенка Київської області літня українка готувалася до свята Великодня в умовах війни. Її будинок повністю зруйнований російськими окупантами, вціліла лише піч - у ній вона і готувала паски.

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