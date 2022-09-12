Кароль на концерті допомогла бійцю зробити дівчині пропозицію руки і серця

Під час концерту Тіна Кароль виконувала пісні тільки українською мовою. І навіть ексклюзивно організувала прем'єру пісні " Вільні. Нескорені".
Під час виступу української попвиконавиці Тіни Кароль у столичному метро (на станції метро "Майдан Незалежності") побралася пара українських військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба співачки.
Говориться, що під час концерту Кароль виконувала пісні тільки українською мовою і ексклюзивно представила прем'єру пісні "Вільні. Нескорені" (офіційний реліз якої відбудеться вже цього тижня). Більш того, для свого виступу знаменитість обрала сукню з глибоким декольте від українських виробників.
Прямо після однієї з пісень на імпровізовану сцену піднявся боєць, який служить в Нацгвардії України. Чоловік опустився на одне коліно і зробив пропозицію коханій вийти за нього заміж. Дівчина разом з ним служить в Нацгвардії.
Кароль була так рада за пару, що відразу ж почала кричати їм: "Гірко, гірко!".
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.
До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.
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