Армія РФ піде з Криму і Донбасу, але це не кінець війни - генерал Романенко

Росія може погодитися на виведення своїх військ з території нашої країни, вважає Ігор Романенко / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що якщо Україна досягне ще одного успіху оперативного рівня, то військові дії можуть бути припинені, а Росія може погодитися на виведення своїх військ з території нашої країни.

"Якщо відбудуться відповідні дії на фронті, якщо буде ще один успіх оперативного рівня, наприклад, на Херсонському напрямку, це призведе до змін у військово-політичному керівництві Росії. Але це буде призупинення бойових дій. Можливо, вони погодяться на те, щоб повністю звільнити нашу територію", - сказав Романенко в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Генерал-лейтенант уточнив, що мова йде про те, щоб звільнити всю територію України, включаючи Крим і Донбас, і вийти на кордони 1991 року.

"Якщо раніше йшлося про те, щоб повернутися до кордонів станом на 23 лютого, то тепер, після стількох жертв і втрат, Україна перехопила не тільки військову, а й політичну ініціативу. Тому підхід вже інший-повернення до кордонів 1991 року", - зазначив Романенко.

При цьому можливий відхід російської армії з території України, не означатиме закінчення війни.

"Це може призвести до припинення бойових дій і початку переговорів про існування держави, про забезпечення безпеки з метою не допустити повторення того, що сталося 24 лютого. Але це не закінчення війни. Закінчення війни - це повернення всіх окупованих територій і зміна режиму в Росії, щоб з ними можна було укладати якісь угоди з тим, щоб безпека України не була знову порушена",-вважає Романенко.

Як повідомляв Главред, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає вважає, що війна в Україні закінчиться тоді, коли зміниться режим в Росії.

"Це не означає, що замість Путіна просто прийдуть пропутінці. Це означає, що повинні відбутися принципові зміни - до влади має прийти демократичний уряд", - сказав він.

Часткова мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини та Запорізької області" про проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресора РФ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

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