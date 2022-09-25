УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Армія РФ піде з Криму і Донбасу, але це не кінець війни - генерал Романенко

25 вересня 2022, 11:23

Успіх ЗСУ на Херсонському напрямку може призвести до змін у військово-політичному керівництві Росії, що може означати призупинення бойових дій.

Ігор Романенко, армія РФ
Росія може погодитися на виведення своїх військ з території нашої країни, вважає Ігор Романенко / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що якщо Україна досягне ще одного успіху оперативного рівня, то військові дії можуть бути припинені, а Росія може погодитися на виведення своїх військ з території нашої країни.

"Якщо відбудуться відповідні дії на фронті, якщо буде ще один успіх оперативного рівня, наприклад, на Херсонському напрямку, це призведе до змін у військово-політичному керівництві Росії. Але це буде призупинення бойових дій. Можливо, вони погодяться на те, щоб повністю звільнити нашу територію", - сказав Романенко в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Генерал-лейтенант уточнив, що мова йде про те, щоб звільнити всю територію України, включаючи Крим і Донбас, і вийти на кордони 1991 року.

"Якщо раніше йшлося про те, щоб повернутися до кордонів станом на 23 лютого, то тепер, після стількох жертв і втрат, Україна перехопила не тільки військову, а й політичну ініціативу. Тому підхід вже інший-повернення до кордонів 1991 року", - зазначив Романенко.

При цьому можливий відхід російської армії з території України, не означатиме закінчення війни.

"Це може призвести до припинення бойових дій і початку переговорів про існування держави, про забезпечення безпеки з метою не допустити повторення того, що сталося 24 лютого. Але це не закінчення війни. Закінчення війни - це повернення всіх окупованих територій і зміна режиму в Росії, щоб з ними можна було укладати якісь угоди з тим, щоб безпека України не була знову порушена",-вважає Романенко.

Як повідомляв Главред, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає вважає, що війна в Україні закінчиться тоді, коли зміниться режим в Росії.

"Це не означає, що замість Путіна просто прийдуть пропутінці. Це означає, що повинні відбутися принципові зміни - до влади має прийти демократичний уряд", - сказав він.

Часткова мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини та Запорізької області" про проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресора РФ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

Інші новини:

війна в Україні анексія Криму війна на Донбасі Ігор Романенко новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:09

Британська королівська сім'я показала місце останнього притулку Єлизавети II

12:04

Армія РФ в кутку, а ядерні погрози Путіна - не блеф: в ЄС закликали до дипломатії на користь УкраїниВідео

11:42

Російські жінки придумали "бізнес на мобілізованих"Відео

11:23

Армія РФ піде з Криму і Донбасу, але це не кінець війни - генерал Романенко

11:03

Воздвиження Хреста Господнього 2022: душевні привітання та листівки в світле свято

Реклама
10:30

У Херсоні мінуснули "жирного" колаборанта: злетів у повітря ексрегіонал Олексій ЖуравкоВідео

10:27

Гороскоп Таро на тиждень 26 вересня - 2 жовтня: Левам - втілення мрії, Скорпіонам - важливий урок, Рибам - успіх

10:26

"Путін втрачає пам'ять, в Мавзолей його не покладуть": екс-посол розповів про проблеми диктатора

09:50

Данилко, який скинув 14 кг, здивував виглядом поруч з нестаріючою Вайкуле

09:19

Війна в Україні може стати на паузу через каскадний обвал армії РФ - РоманенкоВідео

09:15

День машинобудівника 2022 в Україні: привітання і потужні картинки до свята

09:11

Мобілізували всіх: у російському селі не залишилося жодного чоловікаВідео

09:03

Рош ха-Шана 2022: дата, традиції та привітання в єврейський Новий рік

08:54

Гороскоп на сьогодні 25 вересня 2022: Левам - гроші, Стрільцям - сімейні проблеми, Водоліям - поїздкаВідео

08:43

ЗСУ "демілітаризували" командира розвідроти окупантів

08:28

Іранські дрони-камікадзе атакували Одесу: окупанти влучили в адмінбудівлюВідео

08:20

Навіщо Путіну потрібен МедчедчукПогляд

08:03

РФ атакувала ракетами Запоріжжя: відомо про 10 "прильотів", є поранені

07:41

ЗСУ потужно вдарили по місцю розташування Росгвардії в Херсоні

07:05

Навіщо розбризкувати у квартирі кондиціонер для прання: проста хитрість з чудовим результатом

Реклама
06:24

Щоб врятувати Росію, її потрібно перемогтиПогляд

05:30

Що робити, якщо в будинку завелися блохи, і як позбутися від шкідників

03:50

5 речей, які ніколи не можна віддавати з домуВідео

03:30

Потепління буде недовгим: українцям дали "крижаний" прогноз і назвали терміниВідео

03:20

Неймовірний осінній салат за 15 хвилин: смачний рецептВідео

02:20

Для окупантів "мобілізація" на Херсонщині і Запоріжжі стане катастрофою – експертВідео

01:34

Військовий експерт спрогнозував, яка доля чекає мобілізованих росіян в Україні

00:51

Прикмети на 25 вересня: 3 речі, який потрібно зробити для залучення великої удачі на весь рікВідео

24 вересня, субота
23:59

Українських студентів можуть мобілізувати до ЗСУ - АрестовичВідео

23:45

Лавров заявив нову позицію про переговори з УкраїноюВідео

23:20

Ще 5,5 мільйона українців можна буде мобілізувати – АрестовичВідео

23:11

"Відповімо на всі удари": Зеленський запевнив у звільненні Криму, Донбасу та ХерсонуВідео

22:58

Рекордний зліт долара до 50 грн: українців приголомшили прогнозом і назвали терміниВідео

22:36

"Для вас настав ключовий момент": Зеленський попередив росіянВідео

22:13

"В окупантів підгоріло": на Запоріжжі прогриміли потужні вибухиВідео

22:08

Лавров осоромився під час виступу в ООН і переплутав "ЛНР" з ЛаосомВідео

21:53

У Зеленського підтвердили участь Абрамовича в обміні полоненими між Україною і РФВідео

21:42

Знищення ЧФ Росії: у США пригрозили відповіддю у разі ядерного удару РФ по УкраїніВідео

21:27

Меган Маркл зганьбили: королева заповіла Кейт Міддлтон найціннішеВідео

21:19

Місця, приманки і хитрості: як зловити щуку восени

Реклама
20:59

У Кремлі планують воєнний стан і заборону виїзду росіян за кордон - ЗМІВідео

20:58

У Зеленського по пунктах пояснили союзникам, як відповісти на мобілізацію в РФВідео

20:57

Навіщо замочувати речі в оцті перед пранням: секрет кмітливих господинь

20:35

В Україну йде довгоочікуване потепління: синоптики розповіли, коли чекати спекиВідео

20:20

Татова копія: Ургант показав молодшу дочку

20:17

Закони в Думі та виступ Путіна: ЗМІ дізналися дати та сценарій анексії територій УкраїниВідео

20:10

Прикмети на 26 вересня: які 5 речей заборонено робити, щоб проблеми зі здоров'ям не привернутиВідео

19:45

"Не розуміють, куди потраплять": Зеленський назвав найбільшу помилку росіянВідео

19:42

Потужний удар українського ППО: за добу ЗСУ збили чотири літаки окупантівВідео

19:31

"Коли не видно геніталій": Волочкова розповіла, які чоловіки її не приваблюють

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти