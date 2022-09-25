Медик з Азовсталі Мар'яна Мамонова, яку повернули з полону, народила доньку

Мар'яна Мамонова народила дівчинку / Фото twitter, pixabay.com

Військовий медик Мар'яна Мамонова родом з Рівненської області, яка п'ять місяців перебувала в російському полоні та 21 вересня повернулася додому, сьогодні народила дівчинку.

Радісну звістку повідомила мама Мар'яни. За її словами, дочка і онучка почуваються добре, передає видання ЧаРівне.

Пологи проходили в Луцькому перинатальному центрі.

Дівчинка народилася 25 вересня близько 4 години ранку вагою 3 кг 259 г і зростом 57 см.

Новину про народження дочки у Мамонової прокоментував один зі звільнених з полону захисників Маріуполя - Дмитро Козацький (позивний "Орест").

"Навіть новонароджена дитина Мар'яни не визнавала "республіки" і захотіла народжуватися тільки у вільній країні. Це все дуже символічно. Неймовірно радий за молоду маму. Бажаю їм міцного здоров'я", - написав він у Twitter.

Зазначимо, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, Мар'яна була в Маріуполі. Саме там, під обстрілами, вона дізналася, що чекає на дитину, про яку давно мріяла. Сказала про це чоловікові і рідним, а через кілька днів Мамонова потрапила в полон і зв'язок з нею обірвався.

Обмін полоненими між Росією та Україною

Увечері 21 вересня Україна та Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Всього додому повернулися 215 українців. Серед них також бійці полку "Азов" і командири Денис Прокопенко ("Редис"), Сергій Волинський ("Волина"), виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Також повернулася Катерина Поліщук "Пташка".

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

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