'Залишайтеся заради хороших новин': Резніков заінтригував розмовою з Остіном

Міністри оборони України та США обговорили низку нагальних питань. Зокрема - хід українського контрнаступу.

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Олексій Резніков провів бесіду з Ллойдом Остіном / колаж Главред, фото УНІАН

Керівник Міністерства оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з керівником Пентагону (Міноборони США) Ллойдом Остіном. Як написав український чиновник на своїй сторінці в сервісі Twitter, розмова була продуктивною.

За підсумками бесіди Резніков анонсував "хороші новини".

"Обговорили поточну ситуацію на передовій і подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання. Ми звірили годинник перед наступним засіданням UDCG у форматі "Рамштайн", яке відбудеться незабаром після Вільнюського саміту НАТО [...]. Залишайтеся заради хороших новин", - сказав чиновник.

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Крім того, каже Резніков, вони з Остіном говорили про нові проекти, пов'язані з постачанням різних видів боєприпасів.

Україна в НАТО за прискореною процедурою

Американське видання Axios раніше повідомило, що президент Штатів Джо Байден підтримує ідею генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, яка передбачає схвалення Заходом вступу України до НАТО без виконання Плану дій щодо членства в Альянсі. Рішення може стати компромісом для всіх сторін.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус вважає, що дійсно може з'явитися можливість, яка передбачає євроатлантичну інтеграцію України за спрощеною схемою. Сам він підтримує таку ідею.

Пізніше Джо Байден сказав, що армія України вже відповідає стандартам Північноатлантичного альянсу. Втім, поки він не підтримує вступ України до НАТО без ПДЧ. На думку Байдена, умови інтеграції в Альянс повинні бути єдиними для всіх.

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