США захоплювалися, КНР не повірила: Резніков розповів про реакцію на збиті "Кинджали"

За словами глави Міноборони Олексія Резнікова, він зустрічався з американськими чиновниками, коли йому подзвонили і повідомили про знищення кинджала.

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Китайський представник, каже Резніков, відмовився дивитися на докази збиття "Кинджала" / колаж Главред, фото УНІАН та Paul Ronzheimer / twitter.com/

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що спеціальний посланник КНР у справах Євразії Лі Хуей сумнівався, що американському зенітно-ракетному комплексу Patriot вдалося збити під Києвом російську ракету моделі "Кинджал" Х-47. Про це він сказав в інтерв'ю американському виданню Financial Times.

За словами Резнікова, він зустрічався з американськими чиновниками, коли йому подзвонили і повідомили про знищення кинджала. Він відразу ж сказав про це американцям.

"Неймовірно", - радісно сказав у відповідь один з чиновників з США.

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Коли сили української ППО незабаром збили ще кілька "Кинджалів" у травні, з візитом в Україну приїжджав спецпосланець КНР у справах Євразії Лі Хуей. За словами українських дипломатів, він теж міг повірити, що ракети вдалося збити за допомогою ЗРК Patriot.

"Я запропонував: якщо є сумніви, ми готові надати докази", — сказав йому Резніков. Але Лі Хуей, за його словами, виїхав з Києва, так і не переглянувши на них.

Ситуація зі знищенням українською ППО ракети "Кинджал"

У травні 2023 року під час чергового обстрілу столиці російськими окупантами, ЗСУ вдалося збити російську ракету "Кинджал".

У Міноборони РФ країни-агресора тут же заявили - мовляв," Кинджал " нібито потрапив по системі Patriot і знищив її.

В Міноборони України з гумором відреагували на таке твердження спікера російського оборонного відомства Ігоря Конашенкова.

"Пресслужба Міноборони Росії могутніше армій більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ; її державні ЗМІ і прессекретар Міноборони Конашенков більш ніж адекватні", – написали українські офіцери.

Потім спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заспокоїв українців, пояснивши, що знищити Patriot за допомогою "кинджалів" неможливо.

"Я хочу сказати: не переживайте за долю Patriot", - сказав він.

18 травня заступник спікера Пентагону Сабіна Сінгх повідомила, що систему ППО Patriot вже полагодили. Вона знаходиться в повній бойовій готовності.

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