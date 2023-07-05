США захоплювалися, КНР не повірила: Резніков розповів про реакцію на збиті "Кинджали"

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що спеціальний посланник КНР у справах Євразії Лі Хуей сумнівався, що американському зенітно-ракетному комплексу Patriot вдалося збити під Києвом російську ракету моделі "Кинджал" Х-47. Про це він сказав в інтерв'ю американському виданню Financial Times.
За словами Резнікова, він зустрічався з американськими чиновниками, коли йому подзвонили і повідомили про знищення кинджала. Він відразу ж сказав про це американцям.
"Неймовірно", - радісно сказав у відповідь один з чиновників з США.
Коли сили української ППО незабаром збили ще кілька "Кинджалів" у травні, з візитом в Україну приїжджав спецпосланець КНР у справах Євразії Лі Хуей. За словами українських дипломатів, він теж міг повірити, що ракети вдалося збити за допомогою ЗРК Patriot.
"Я запропонував: якщо є сумніви, ми готові надати докази", — сказав йому Резніков. Але Лі Хуей, за його словами, виїхав з Києва, так і не переглянувши на них.
Ситуація зі знищенням українською ППО ракети "Кинджал"
У травні 2023 року під час чергового обстрілу столиці російськими окупантами, ЗСУ вдалося збити російську ракету "Кинджал".
У Міноборони РФ країни-агресора тут же заявили - мовляв," Кинджал " нібито потрапив по системі Patriot і знищив її.
В Міноборони України з гумором відреагували на таке твердження спікера російського оборонного відомства Ігоря Конашенкова.
"Пресслужба Міноборони Росії могутніше армій більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ; її державні ЗМІ і прессекретар Міноборони Конашенков більш ніж адекватні", – написали українські офіцери.
Потім спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заспокоїв українців, пояснивши, що знищити Patriot за допомогою "кинджалів" неможливо.
"Я хочу сказати: не переживайте за долю Patriot", - сказав він.
18 травня заступник спікера Пентагону Сабіна Сінгх повідомила, що систему ППО Patriot вже полагодили. Вона знаходиться в повній бойовій готовності.
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