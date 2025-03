Зупинка обміну розвідданими: аналітики розповіли про загрозу для України

Основні наслідки:

Зупинка обміну розвідданими між США та Україною може зіграти на руку російській військовій авіації. Ворог зможе збільшити частоту атак, крім того, авіаційні удари будуть ефективнішими для загарбників. Про це йдеться у новому огляді Інституту з вивчення війни (ISW).

Експерти ISW зазначають, що припинення обміну розвідданими також дозволить росіянам посилити свої безпілотні та ракетні удари по українському тилу, що вплине на мільйони українських цивільних осіб.

Аналітики додали, що без доступу до розвідданих США Україна матиме менше можливостей для ураження російських систем ППО. Російські літаки зможуть здійснювати більш агресивні атаки, скорочуючи дистанцію для запуску плануючих бомб і ракет по Україні.

"Кремль неодноразово наполягав на припиненні надання будь-якої іноземної допомоги Україні в рамках будь-якої мирної угоди", – йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що українські удари по військових об’єктах на території Росії суттєво вплинули на боєздатність загарбників.

Експерти нагадали, що знищення складів боєприпасів у Торопці (Тверська область) та Тихорецькому арсеналі (Краснодарський край) зменшило запаси ракет і снарядів, що послабило можливості армії РФ.

"Російські війська раніше використовували свою перевагу в артилерії та авіаударах для досягнення тактичних цілей, знищуючи населені пункти перед розгортанням піхоти для атаки на цю територію. Українські удари по військових об'єктах в Росії також відсунули операції російської авіації далі від України в тилові райони Росії, заважаючи завдавати ударів авіабомбами і ракетами по українських передових позиціях з російського повітряного простору", - пояснили аналітики.

Нещодавно Главред з посиланням на главу ЦРУ Джона Реткліффа писав, що Сполучені Штати Америки припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними, За його словами, це також стосується і поставок озброєнь Україні. Водночас не виключено, що надалі США можуть скасувати ухвалене рішення.

Крім того, американський президент Дональд Трамп не зняв заборону на постачання озброєнь або іншої великої допомоги Україні. Свій виступ у Конгресі глава Білого дому присвятив, в основному, внутрішній ситуації в Штатах.

Водночас спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі США Україні є тимчасовою та пов’язана з подіями у Білому домі, що відбулися минулої п’ятниці.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.