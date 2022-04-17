ЗСУ зупинили прорив рашистів: десантники "підсмажили" сотню орків разом з технікою

Вогнем реактивних підрозділів на Харківщині нанесені потужні удари по наступаючим силам противника.
Воїни реактивного артилерійського підрозділу 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили скупчення окупаційних військ РФ на харківському напрямку.
Як йдеться в повідомленні бригади в Facebook, події відбувалися, коли противник намагався організувати наступ.
"З отриманням завдання реактивний артилерійський підрозділ швидко і організовано виїжджав на позиції і наносив потужні удари по противнику. В результаті був знищений командний пункт, велика кількість військової техніки, а також колона підрозділів морської піхоти окупантів", - розповіли українські десантники.
Відзначається, що завдяки точним розрахункам та іншим заходам вогнем реактивників були нанесені потужні удари по наступаючим силам противника.
"Зокрема, за підтвердженою інформацією, противник зазнав великих втрат: 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки (БМП і БТР) і близько сотні живої сили противника. Особовий склад реактивного артилерійського підрозділу представлений до державних нагород", - додали у 81-й бригаді.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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