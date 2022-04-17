УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

ЗСУ зупинили прорив рашистів: десантники "підсмажили" сотню орків разом з технікою

17 квітня 2022, 11:58

Вогнем реактивних підрозділів на Харківщині нанесені потужні удари по наступаючим силам противника.

false
/ Facebook/81oaembr

Воїни реактивного артилерійського підрозділу 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили скупчення окупаційних військ РФ на харківському напрямку.

Як йдеться в повідомленні бригади в Facebook, події відбувалися, коли противник намагався організувати наступ.

"З отриманням завдання реактивний артилерійський підрозділ швидко і організовано виїжджав на позиції і наносив потужні удари по противнику. В результаті був знищений командний пункт, велика кількість військової техніки, а також колона підрозділів морської піхоти окупантів", - розповіли українські десантники.

Відзначається, що завдяки точним розрахункам та іншим заходам вогнем реактивників були нанесені потужні удари по наступаючим силам противника.

"Зокрема, за підтвердженою інформацією, противник зазнав великих втрат: 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки (БМП і БТР) і близько сотні живої сили противника. Особовий склад реактивного артилерійського підрозділу представлений до державних нагород", - додали у 81-й бригаді.

false
/ Facebook/81oaembr

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

читайте такожЗнищення крейсера Москва: у Британії розкрили прийом ЗСУ

Читайте ще:

viber
ЗСУ Десантно-штурмові війська війна Росії та України
Реклама
Популярне
Йде період важких боїв: відомий астролог назвав місяць закінчення війни - гороскоп для УкраїниЙде період важких боїв: відомий астролог назвав місяць закінчення війни - гороскоп для України Конфлікти, важкий вибір або збитки: кому зі знаків варто приготуватися до непростих часів в травніКонфлікти, важкий вибір або збитки: кому зі знаків варто приготуватися до непростих часів в травні Неймовірний рулет з лаваша з трьох інгредієнтів: смачніше не придумаєшНеймовірний рулет з лаваша з трьох інгредієнтів: смачніше не придумаєш Прикмети на 14 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 14 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду Ворожими снарядами зруйновано будинок "Сватів" під КиєвомВорожими снарядами зруйновано будинок "Сватів" під Києвом
Підтримайте Главред

Останні новини

12:31

Контрудар на Донбасі: ворога відкинули назад, ЗСУ вийшли на нові рубежі

12:15

Меган Маркл підтримала українців гаслом "Слава Україні"

12:07

Кремль готує нову брехню для виправдання звірств армії РФ щодо цивільних – МЗС БританіїВідео

11:58

ЗСУ зупинили прорив рашистів: десантники "підсмажили" сотню орків разом з технікоюВідео

11:53

У Росії десятки військових втекли з польових таборів, щоб не воювати з УкраїноюВідео

Реклама
11:25

"РФ програє": у Зеленського пояснили, чому Путіну світить провал в УкраїніВідео

11:23

Як Україна знову зриває плани бункерного дідаПогляд

10:56

"Кат Алеппо" завалить позиції ЗСУ тілами орків: експерт пояснив методи командувача наступом РФВідео

10:55

У британській розвідці розкрили мету РФ в Україні та напрямок головного ударуВідео

10:52

Нові санкції ЄС вдарять по "Сбербанку" - ЗМІВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 18 квітня 2022: Тільцям – проблеми, Ракам – гроші, Терезам - сюрпризи

10:25

РФ завдала ракетного удару по Київщині: у Броварах перебої з електроенергією та водоюВідео

10:09

Воювати з Україною не готові: війська РФ міркували про атаку з Придністров'я, але план проваливсяВідео

10:05

Нова "суперзброя" Кремля: в РФ придумали танк, що стріляє фекаліями - він ламатиме дух противникаВідео

10:03

Був дрон РФ за 100 тис. доларів – стала купа брухту: ЗСУ показали, як знищили дорогезний "Орлан-10"Фото

09:30

Кремль готується провести десантну морську операцію в Україні – Генштаб

09:28

Кадирівці вступили в "запеклий" бій з бандерівським повітрям - епічні кадриВідео

09:14

"Метод сервелата" не спрацював: чому важливо скоріше закінчити війну в УкраїніПогляд

08:50

Гороскоп Таро на травень 2022: Овнам – гроші, Стрільцям – переїзд, Левам – погана новинаВідео

08:41

Війна в Україні: новий наступ окупантів розпочнеться найближчими днями - NBCВідео

Реклама
08:35

Страсний тиждень 2022: значення кожного дня, що можна їсти

08:17

"Битва за Донбас вирішить хід усієї війни": експерт назвав два варіанти закінчення воєнних дійВідео

08:07

Угруповання військ РФ під обложеним Маріуполем зменшилося вдвічі - АрестовичВідео

07:35

Лишилося тільки згарище: ЗСУ знищили Корсаром на Херсонщині російські "Тигри", БМП-3 та піхотуФотоВідео

07:22

Пропагандист Соловйов влаштував істерику в прямому ефірі через втрату крейсера МоскваВідео

06:43

Вертольоти, гармати і дрони: в Україну прибула зі США перша партія нової військової допомогиВідео

06:29

Путіну краще не починати битву на ДонбасіПогляд

06:28

Втрати України у війні в 10 разів менші, ніж у окупантів - АрестовичВідео

05:48

Путін вірить, що виграє війну в Україні - канцлер Австрії

05:12

Знищення крейсера Москва: у Британії розкрили прийом ЗСУВідео

04:50

Якщо Україна переможе на полі бою Росію, вона стане новим лідером Заходу - ІлларіоновВідео

04:13

"Андрюха мав рацію": Потап згадав пророчі слова Кузьми Скрябіна про війнуВідео

03:40

Синоптики розповіли, якою буде погода в травні і коли вдарить справжня спека

03:04

Гороскоп Таро на тиждень 18-24 квітня: Близнюкам - суперники, Скорпіонам - успіх в грошах

02:30

"Наші сусіди не зможуть стояти осторонь ": Тука не виключив прямого втручання країн НАТО у війну

02:01

Військовий експерт назвав два фактори, які заважають наступу окупантів на Донбасі

01:30

Армія перетворилася на орду: військовий розповів, що його найбільше вразило за час війни в УкраїніВідео

01:29

Українська ведуча залишилася без будинку - російські окупанти залишили від будівлі тільки руїни

01:17

У США запропонували озброїти Україну коштом РФ і розкрили несподіваний сценарійВідео

00:51

Прикмети на 17 квітня: що не можна робити у Вербну неділю і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
00:40

Потужний удар ЗСУ: на Донбасі знищили 46 одиниць техніки та 2 ракети РФВідео

00:40

Зеленський наказав усіх переселенців забезпечити житломВідео

00:06

Зеленський розповів, яке майбутнє чекає українців після війниВідео

16 квітня, субота
23:50

Переплутали з бензовозом: орки насмішили крадіжкою асенізатораВідео

23:50

"Ми, українські євреї, ще ті поганці": Володимир Дантес оголошений ворогом Росії

23:50

Що потрібно готувати на Вербну неділю 2022: п'ять смачних рецептівВідео

23:28

"Убийте мене, але я не полізу!": пенсіонерка розповіла, як окупанти звірствували в БородянціВідео

23:24

У Мережі вирахували членів екіпажу знищеного ЗСУ крейсера МоскваВідео

23:01

НАТО втрутиться у війну: Арестович про можливу ядерну атакуВідео

22:58

Не 9 травня: експерт назвав нову дату, до якої Путін чекає перемогу у війніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти