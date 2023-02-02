Організаторам "п'яних вечірок" у Києві загрожує до 7 років за ґратами

Поліція провела обшуки у організаторів вечірок, на яких могли накачувати наркотиками і принижувати жінок.

У Києві затримали організаторів "п'яних вечірок" / t.me/press_kobl

Прокуратура Київської області повідомила про підозру увиготовленні та розповсюдженні порнографії двох блогерів, їх також перевіряють на причетність до шахрайства при зборі внесків для ЗСУ.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом блогерам за фактами виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури Київської області в четвер.

1 лютого Національна поліція провела обшуки у організаторів вечірок, на яких, як передбачається, могли накачувати наркотиками і принижувати жінок. Як інформувала Нацполіція, приводом для відпрацювання підозрюваних стали фото і відео з вечірок, де молоді люди вживали алкоголь, ображали і принижували дівчат. Поліцейські встановили фігурантів і місця їх перебування. В рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи в столиці та іншому регіоні держави.

Що відомо про "п'яні вечірки" в Києві

За даними слідства, підозрювані домовилися створювати контент сексуально-насильницького характеру за участю жінок з метою його подальшого поширення.

"Вони орендували квартиру в столиці, куди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи їх до несвідомого стану. Надалі, користуючись безпорадним станом жінок, вони здійснювали вульгарні дії, а також імітацію статевих актів, при цьому знімали все це на власні мобільні телефони", - вказується в повідомленні.

За інформацією прокуратури, відзнятий матеріал зловмисники викладали в телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі повідомлення і коментарі.

Наразі до суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За результатами обшуків за місцем їх проживання виявлено та вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та інші докази, що свідчать про їх протиправну діяльність.

"Також зазначені особи перевіряються на причетність до шахрайських дій при зборі добровільних внесків на потреби ЗСУ", - уточнюється в повідомленні.

Як уточнив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, організаторам п'яних вечірок в Києві, які знущалися і принижували дівчат, а потім викладали відео в соцмережу, загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці прийшли з обшуками в орендоване житло групи молодих людей, яких підозрюють в організації так званих "п'яних вечірок", на яких нібито домагалися дівчат.

Фото і відео з таких заходів підозрювані самі публікували в Інтернеті. Коли про це стало відомо поліції, до хлопців нагрянули з обшуками.

Пізніше на ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський. Він згадав про київський скандал зі знущанням над дівчатами на вечірках, подякувавши поліції за швидке реагування.

Дивіться відео ТСН - розбещували та знущалися на камеру: поліція провела обшуки в організаторів скандальних вечірок

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