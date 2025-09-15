Рус
"Досвід гіркою ціною": Україна готова навчити Європу збивати дрони - Ігнат

Україна, підкреслив Юрій Ігнат, готова надати своїх фахівців для навчання союзників.
Україна готова навчити Європу збивати дрони
Україна готова навчити Європу збивати дрони / колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Telegram

Що сказав Юрій Ігнат:

  • Поляки не мають стільки досвіду, як Україна
  • В Україні військовий досвід набувався кров'ю

Україна готова поділитися з європейськими партнерами унікальним досвідом, як ефективно збивати російські безпілотники. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він прокоментував інформацію про те, що до Польщі залетіли "Гербери" нібито без бойової частини, і по цих дронах відпрацювала польська авіація.

відео дня

"Якими ракетами (збивали - ред) - це їхня справа. Не мають вони стільки досвіду, як Україна... "Гербери" - непроста ціль, особливо для винищувачів. Бачили нещодавно ще випадок заліту в повітряний простір Румунії того ж "Шахеда", чи "Гербери"... - це вже визначає румунська сторона. Але понад 40 хвилин два винищувачі не могли нічого зробити... Намагалися, але втратили чимало часу", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що йдеться про досвід українських захисників неба - всієї Повітряної оборони, всього комплексу заходів, які можна реалізувати і в Польщі. Україна, наголосив військовий, готова надати своїх фахівців для навчання союзників і неважливо, де це буде, наприклад, у Львові чи Кракові.

За словами Ігната, на території нашої країни під час повітряних атак РФ застосовують різні засоби, залежно від обставин - мобільні вогневі групи, авіацію, дрони-перехоплювачі, радіоелектронну боротьбу. Кожне застосування залежить від певної ситуації, операцією керує командувач Повітряних сил ЗСУ, за кожну ділянку відповідає конкретна людина. І все працює, як єдиний механізм, який передбачає раціональне залучення тих чи інших засобів, залежно від обставин.

Ігнат додав, що застосування Польщею для збивання дронів винищувачів F-16 - особиста справа командування цієї країни. Але він не виключив, що територію, над якою переміщалися російські БпЛА, не могли "перекрити" ті чи інші комплекси протиповітряної оборони через їхню віддаленість.

Як підкреслив представник Повітряних сил ЗСУ, зараз видно, яку еволюцію пройшли Сили оборони.

"Ми досягли цих результатів... Цей досвід нам дістався гіркою ціною - ми втрачали багато наших захисників, цивільних людей... Багато втрачено техніки, зруйновано будинки, підприємства. Цей досвід здобувався кров'ю. Тому партнери мають унікальну можливість побачити, зрозуміти, пройти ці навчання. Звісно, були й помилки в якійсь роботі - неможливо врахувати все, коли противник атакує новітніми засобами. Треба пробувати, застосовувати інноваційні засоби", - зазначив він.

Якщо у 2022 році "Шахеди", які РФ тоді тільки починала запускати по містах України, з автоматичної зброї намагалися збивати навіть поліцейські, то тепер усе виглядає по іншому. Ті ж мобільні вогневі групи оснащені тепловізорами, іншою зброєю.

Наліт російських дронів на Польщу - новини за темою

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня близько двадцяти російських безпілотників перетнули кордон Польщі. У відповідь союзні війська і польська авіація відкрили вогонь і збили ворожі апарати. Це стало першим випадком, коли НАТО безпосередньо знищило російські повітряні цілі.

Як повідомляв Главред, Кремль традиційно відмовився брати на себе відповідальність. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремля "немає нових коментарів", а оцінки Варшави щодо інциденту назвав "типовою риторикою" європейських столиць.

Президент США Дональд Трамп висловив припущення, що проліт дронів над територією Польщі міг бути "помилкою". При цьому він підкреслив, що незадоволений ситуацією і вважає її серйозною.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, перебуваючи в Києві, спростував заяви Трампа. Він зазначив, що польські військові зафіксували 19 дронів у своєму небі, тоді як над Україною тієї ж ночі Росія запустила понад 400 безпілотників і кілька десятків ракет.

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Наразі - начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.

Охорона Порошенка влаштувала серйозне ДТП з перекиданням в Одесі (фото)

