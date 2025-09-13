Рус
"Якій брехні нам вірити?": Сікорський висміяв виправдання РФ про дрони в Польщі

Руслана Заклінська
13 вересня 2025, 17:39оновлено 13 вересня, 18:44
122
Міністр закордонних справ Польщі звернув увагу на суперечливі заяви Росії.
'Якій брехні нам вірити?': Сікорський висміяв виправдання РФ про дрони в Польщі
Сікорський вказав на суперечливі заяви Кремля / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, x.com/sikorskiradek

Головне:

  • РФ каже, що порушення повітряного простору Польщі було випадковим
  • Водночас посол РФ в ООН каже, що заліт БпЛА фізично неможливий
  • Сікорський підкреслив, що ці заяви суперечать одна одній

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернув увагу на суперечливі заяви Росії щодо вторгнення її дронів у повітряний простір Польщі. Про це він написав у соцмережі X.

"Російський уряд стверджує, що російські безпілотники помилково порушили повітряний простір Польщі, тоді як посол Росії в ООН стверджує, що для російських безпілотників фізично неможливо досягти Польщі. Якій російській брехні нам слід вірити?" - зазначив він.

відео дня

Його допис з’явився після засідання Ради Безпеки ООН, проведеного на прохання Польщі для обговорення інциденту.

Що говорили у РФ

Під час засідання російський постійний представник у ООН Василь Небензя заявив, що максимальна дальність польоту російських дронів не перевищує 700 км, що робить їхнє досягнення польської території нібито "фізично неможливим".

Раніше Росія пояснювала інцидент тим, що дрони нібито випадково порушили польський повітряний простір. Сікорський у своїй публікації підкреслив очевидну суперечливість цих заяв і поставив під сумнів їхню достовірність.

Чи могла атака бути випадковою

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв’ю Главреду зазначив, що нічна атака російських дронів на Польщу 10 вересня суттєво відрізняється від попередніх інцидентів і навряд чи була випадковістю. Один чи два випадки ще можна було б пояснити технічними проблемами або впливом РЕБ, але масована операція виглядає свідомо спланованою.

Мельник підкреслив, що головна мета Росії – демонструвати, що вона фактично веде війну з НАТО, а стратегічне завдання Кремля полягає в тому, щоб послабити або зруйнувати Альянс.

"Адже пряме зіткнення не залишає Росії жодних шансів: воно або завершиться її поразкою, або призведе до ядерної катастрофи. Тому всі подібні дії - лише один із прикладів ширшої тактики. Можна згадати й інші провокації: втручання в GPS, інциденти в британських водах, підводні диверсії тощо. Це все відноситься до так званої війни нижче порогу (below the threshold of war)", - наголосив він.

Наліт дронів РФ на Польщу - новини за темою

Нагадаємо, 10 вересня близько 20 російських безпілотних літальних апаратів перетнули кордон Польщі. На це відреагували союзні війська та польська авіація, які збили дрони РФ. Це стало першим випадком, коли НАТО відкрило вогонь по російських повітряних цілях, що підкреслює серйозність порушення.

Кремль, як зазвичай, дистанціювався від атаки своїх дронів на територію Польщі, перенаправляючи запити на коментарі до Міністерства оборони Росії. Зокрема, прессекретар президента Дмитро Пєсков зазначив, що "Кремль не має нових коментарів", а заяви Варшави щодо "інциденту з дронами" є "характерною риторикою" для всіх європейських столиць.

Президент США Дональд Трамп допустив, що порушення повітряного простору Польщі могло статися помилково. Водночас він підкреслив, що незадоволений "нічим, що пов’язано з цією ситуацією".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва спростував твердження Трампа про можливу "помилку" російських дронів. За даними польської сторони, у ніч атаки над Польщею зафіксували 19 дронів, а над Україною - понад 400 безпілотників і кілька десятків ракет.

Читайте також:

Про персону: Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії новини Польщі Сикорский Польща атака дронів
