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Операцією на Курщині ЗСУ зламали плани Путіна: що тепер буде з переговорами

Анна Ярославська
4 вересня 2024, 02:58
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Росіяни не були готові до операції Збройних сил України в Курській області.
Путін, Курська область, ЗСУ
Росіяни не були готові до операції ЗСУ в Курській області / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот, deepstatemap

Операція ЗСУ в Курській області зруйнувала схему, на яку країна-агресор Росія робила серйозну ставку. Про це в колонці на Главреді розповів політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук і пояснив, чи готові Україна і Росія до переговорів.

За його словами, РФ планувала організувати переговори, які завершилися б закріпленням за Москвою захоплених українських територій. У Кремлі навіть придумали так зване обґрунтування таких умов "реаліями на землі" та "політичними реаліями".

"Однак ситуація змінилася, і поточні реалії - це вже присутність Збройних сил України нехай і на невеликій, але на міжнародно визнаній території Росії. І тут уже виникають питання: якщо враховувати "реалії на землі", то це означає закріплення цих територій за Україною? Чи тепер виникла необхідність перегляду позиції Росії щодо захоплених українських територій?" - сказав він.

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Олещук вважає, що росіяни не були готові до операції Збройних сил України в Курській області, і це зрозуміло з низки заяв глави Кремля Володимира Путіна і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

"Вони кажуть, що унеможливлюють переговори, але якщо перекласти їхні заяви нормальною дипломатичною мовою, переговори вони все-таки допускають. Хочуть, щоб процес переговорів відбувався за правилами Москви, але не мають потрібних умов", - пояснив політолог.

Олещук додав, що ситуація залежатиме від того, як надалі розвиватиметься ситуація.

"Росія намагатиметься повернути втрачені райони Курської області, а ЗСУ, ймовірно, спробують розширити зону свого контролю. Не виключено, що ця зона може поширитися на інші російські регіони, що призведе до розмови вже на зовсім інших принципах", - вважає аналітик.

Наразі Україна та Росія вибудовують для себе більш оптимальні умови для переговорів. Зокрема, країна-агресор максимально вклалася в наступ на Покровському напрямку. У РФ вважають, що якщо вони доб'ються там успіху, то ситуація зміниться на їхню користь.

"Україна ситуацію на Курщині могла б використати для того, щоб умовити США на скасування ударів іноземною зброєю вглиб території Росії, а отже, посилити власні позиції. Таку перевагу треба враховувати і використовувати. І, думаю, цей аргумент буде раціональним для американців", - резюмував Олещук.

Хто такий Петро Олещук?

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

Переговори України з Росією - останні новини

Наприкінці серпня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори країни-агресора Росії та України наразі "втратили свою актуальність".

Росія не готова до діалогу з Україною на тлі операції ЗСУ в Курській області, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков. Москва, як і раніше, дотримується ультиматуму глави Кремля, а можливість переговорів залежить, зокрема, і від обстановки на полі бою.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що зараз переговори між Україною і Росією не створять основ для справедливого міцного миру.

Путін отримав ультиматум, але ЗСУ підуть із Курщини лише за однієї умови, написали журналісти The Times. Як вважають вони, якщо Путін не піде на справедливий мир, бійці Сил оборони будуть змушені закріпитися на Курщині і рухатися далі.

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