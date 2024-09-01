'Відповідь уже відбувається': у Кремлі 'лякають' наслідками прориву під Курськ, Суджу 'зносять'

Росія продовжує стирати з лиця землі власну територію.

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Росія фактично стирає з лиця землі своє місто / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Сухопутні війська ЗСУ

Прессекретар диктатора країни-агресорки Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що Росія вже "відповідає" Україні на прорив ЗСУ в Курську область. Щоправда, він не став уточнювати, яким саме чином Москва це "здійснює".

В інтерв'ю кремлівським пропагандистам Пєсков заявив про "рішучі дії" ЗС РФ в Україні.

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Він додав, що ці дії нібито "будуть продовжені".

"Відповідь уже відбувається. Чому ви думаєте, що це разова подія? Вона вже відбувається. Ви бачите рішучі дії наших збройних сил. І немає жодних сумнівів, що вони будуть продовжені", - стверджує Пєсков.

Тим часом пресслужба Сухопутних сил України показала ситуацію у російській Суджі. Росія продовжує стирати з лиця землі власну територію.

"У п'ятницю російський КАБ влучив по дитячому садку, а ворожа авіація завдала ударів по житлових будинках у приватному секторі. Із 5 тисяч цивільних у місті залишилося до 200 мешканців, яким допомагають українські військових", - йдеться в повідомленні Сухопутних сил.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Війна в Україні - останні новини

Росія посилила тиск на Покровський напрямок, щойно Україна почала Курську операцію. Ворог, як на це сподівалися в Генштабі, не "зняв" з цієї ділянки бойові підрозділи для оборони російської території, а продовжив знищувати українські землі.

Британська розвідка в неділю, 1 вересня, відзначила прискорення просування російських окупантів у напрямку Покровська. Стрімкий рух ворога відбувся протягом останнього тижня.

У районі Часового Яру росіяни контролюють лише один мікрорайон у східній частині міста, що становить понад 8% його території.

Водночас у районі населеного пункту Липці на Харківщині ворог змушений переходити в оборону - через активні контратаки Сил оборони України.

На думку західних аналітиків, у разі захоплення Покровська та Часового Яру Росія може піти в новий наступ на Дніпропетровську область навесні 2025 року.

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