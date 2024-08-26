Росія планує обміняти Курськ на стратегічне місто в Україні - Forbes

Журналісти зазначають, що російське військово-політичне командування прийняло рішення "обміняти" частину Курської області на території Сходу України.

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Росія планує обміняти Курськ на стратегічне місто в Україні - що відомо / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російське військово-політичне командування для відбиття атаки українських військ в Курській області вирішило не перекидати для захисту власних кордонів військові підрозділи із Сходу України, обмежившись молодими і погано підготовленими призовниками. Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Журналісти зазначають, що Кремль залишив свої найбоєздатніші війська на Сході України для продовження наступальної операції, зокрема на Покровському напрямку.

"По суті, Росія обмінює Курськ на частину східної України. Україна обмінює частину сходу на Курськ. Чи вартий цей компроміс того — політичне питання, на яке жодна зі сторін не має легкої відповіді", - йдеться в матеріалі. відео дня

За даними Forbes, у п'ятницю російська піхота зайшла до Новогродівки, що за 11 кілометрів на схід від Покровська, та підбила український танк пострілом із гранатомета.

Покровськ, що розташований на ключових українських лініях постачання на захід від Донецька, перебуває під зростаючою загрозою після кількох тижнів посилення російських позицій.

Аналітики передбачали такий розвиток подій. Наприкінці липня українська аналітична група Frontelligence Insight назвала ситуацію навколо Покровська "критичною", ще до того, як росіяни захопили додаткові села на шляху до міста, зокрема Орлівку та Миколаївку.

"Навіть елітна 47-ма механізована бригада української армії з двома десятками вцілілих танків М-1 "Абрамс" не змогла зупинити російський наступ", - роблять висновок журналісти.

Водночас згідно з даними проукраїнської розвідувальної групи, російські втрати в цьому секторі були "значними".

"На Покровському напрямку противник починає відчувати дефіцит ресурсів. За два тижні кількість напрямків наступу скоротилася з семи до трьох", - зазначає Український центр оборонних стратегій.

Однак, журналісти роблять висновок, що навіть повільне і обмежене російське просування все одно залишається загрозою, і ризик падіння Покровська зростає.

У виданні вважають, якщо це призведе до більшого обвалу української оборони на сході, українське командування може пошкодувати про початок Курської операції.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

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Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію в Покровську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська просунулися вперед на кількох ділянках фронту в Донецькій області, повідомляє моніторингова група DeepState.

Російські війська активно наступають на Покровському напрямку в Донецькій області. Місцева влада закликає жителів негайно евакуюватися, оскільки ворог підходить ближче. У жителів Мирнограда залишилося лише кілька днів для виїзду з міста, зазначив виконувач обов'язків Мирноградської МВА Юрій Третяк.

Генерал-лейтенант і військовий експерт Ігор Романенко заявив, що ситуація на Покровському напрямку фронту вимагає змін у стратегії через її погіршення.

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