Чи пов'язане просуванням РФ на Сході України з операцією в Курську: президент Чехії відповів

Активізація просування російських військ на Покровському напрямку не пов'язано із наступальними діями ЗСУ на території Курської області. Про це на пресконференції у Празі заявив президент Чехії Петр Павел, передає "Радіо свобода".
"Я не думаю, що існує прямий звʼязок між операцією в Курській області і вищим темпом російського просування (на Донбасі – ред.)", - сказав він.
Петр Павел зазначає, що ціль російського наступу полягає в тому, щоб захопити чотири області України, які російське військово-політичне керівництво "вважає своїми".
"І це те, чого вони хочуть досягнути впродовж зручного часу, поки погода досі хороша для військових операцій", – розповів Павел.
Хто такий Петр Павел
Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року.
Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32 % голосів у другому турі
Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що якщо ЗСУ зможуть утримати Покровськ ще кілька тижнів, у України з'явиться шанс зупинити агресора.
Аналітична група Frontelligence Insight попереджає, що якщо російські війська захоплять Покровськ у Донецькій області, це може відкрити їм шлях до Дніпра і серйозно порушити логістику українських сил у регіоні. Водночас військові аналітики вважають, що українське командування ще має можливість зміцнити лінію фронту, перекинувши додаткові сили на Покровський напрямок. Ці висновки були опубліковані у виданні Financial Times.
Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний вважає, що справжньою метою російських окупантів є не лише захоплення Покровська, а й подальший наступ на Костянтинівку.
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