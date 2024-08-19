Путін отримав ультиматум, ЗСУ підуть з Курщини лише за однієї умови - The Times

У Сил оборони України у Курській області є низка переваг, і вони можуть відмовитися йти з території агресора Росії, вважають британські журналісти.

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ЗСУ змушені будуть залишитися в Курській області і просуватися далі, якщо Путін не піде на поступки - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Кремль, УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Україна продовжить військову операцію в Курській області і буде далі просуватися в регіоні, якщо Володимир Путін не піде на поступки і реальні перемовини з Києвом. У ЗСУ є явні переваги на Курщині, тому війська звідти виводитимуться лише тоді, коли українці вважатимуть такий крок потрібним.

У матеріалі The Times йдеться про те, що зараз Україна в Курській області стикається з тактичною головоломкою: як довго залишатися в регіоні, коли потрібно відійти, і як забезпечити безпечний вихід зі збереженням стратегічної переваги на тривалий термін.

Україна хоче посадити Путіна за стіл перемовин

Як пишуть журналісти, Україна не хотіла б постійно займати російську територію і сподівається, що операція добре навчених на Заході бійців змусить Кремль переключити увагу з Донбасу і схилити Путіна до перемовин.

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ЗСУ залишаться в Курській області, якщо Путін не поступиться

У статті акцентується увага на тому, що якщо Путін не піде на поступки і перемовини з Україною, у Сил оборони не буде іншого варіанту, окрім як залишитися на Курщині і просуватися далі.

"Але якщо Путін не піде на поступки і відмовиться від перемовин, тоді у Києва не залишиться іншого вибору, окрім як залишитися в Курській області і просуватися далі, щоб посилити тиск на Москву. Передбачаючи такий сценарій, Україна створила в зайнятих районах військову комендатуру як демонстрацію нової лінії фронту, що протистоїть Москві", - зазначено в матеріалі.

Які переваги у ЗСУ на Курщині

Як зазначають у The Times, українська армія на Курщині має чотири явні переваги.

"Вони планують виводити війська лише тоді, коли керівництво в Києві вирішить, що настав найсприятливіший час, політично та стратегічно; вони мають вогневу міць, включно з протиповітряною обороною, щоб захистити себе; густі ліси, які дають укриття; та сотні полонених російських строковиків", - підкреслюється в повідомленні.

Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Перемовини України та Росії на умовах Києва - головні новини:

У Зеленського поставили ультиматум Росії щодо завершення війни: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що бойові дії на Курщині не закінчаться доти, доки росіяни не примусять Кремль до справедливого миру в Україні. Відвернутися від війни російські громадяни вже не зможуть.

Росія дотримується ультиматумів Путіна щодо "перемовин", але на тлі Курської операції ЗСУ не готова до діалогу з Києвом, вважає помічник глави Кремля Юрій Ушаков. Можливі перемовини залежать, зокрема, і від ситуації на полі бою.

Перемовин Москви з Києвом не буде після того, як ЗСУ почали операцію в Курській області, сказав глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фактично він повторив слова Путіна, який раніше сказав те саме.

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