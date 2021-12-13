"Омікрон" може з'явитися в Україні цього тижня - РНБО

При цьому у відомстві впевнені, що новорічні свята пройдуть спокійно.
В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро.
У Раді національної безпеки і оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні.
Тим часом, в РНБО впевнені, що ситуація на новорічні свята буде стабільною.
"За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні в свята повинна бути стабільною. Очікується, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може з'явитися в Україні на цьому тижні. Але результати перших досліджень в країнах, де він вже виявлений, свідчать про більш легкий перебіг хвороби", - зазначив секретар РНБО Олексій Данилов під час селекторної наради під керівництвом президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо, у світі вже зареєстрована перша смерть від Омікрона. Жертвою цього варіанту коронавірусу стала мешканка Британії.
Як відомо, перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада в Південній Африці. Вірус швидко поширився в найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.
Випадки зараження цим штамом зафіксовані в Ботсвані, пар і Гонконгу, а також у мандрівників, які прибули в Ізраїль, Бельгію, Німеччину, Італію і Великобританію.
Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється по світу. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечний, ніж Дельта.
10 грудня у ВООЗ заявили, що Омікрон може надати негативний вплив на пандемію. Однак ситуація ускладнюється тим, що фахівці фіксують збільшення заразності вірусу. Також у ВООЗ зазначили, що робити висновки про його легкий або, навпаки, тяжкий перебіг ще дуже рано.
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