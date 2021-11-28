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На 500% заразніше Дельти: експерт назвав головну небезпеку нового COVID-штаму Омікрон

28 листопада 2021, 01:19

Поширення Омікрону по всьому світу відбудеться набагато швидше, ніж це було з Дельтою, говорить Ульріх Еллінг.

коронавірус
/ pixabay

Новий штам коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров'я назвала "Омікрон". може бути в шість разів більш заразним, ніж штам "Дельта".

Таку думку висловив біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг, повідомляє Deutsche Welle.

"За першими оцінками, він може бути на 500% заразніше, ніж "Дельта", - сказав Еллінг.

За його словами, "Дельта "був приблизно на 60% заразніше штаму "Альфа".

"Тому поширення ("Омікрона") по всьому світу відбудеться набагато швидше, ніж це було з "Дельтою", - зазначив біолог.

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Еллінг додав, що новий варіант коронавірусу має вражаючу кількість мутацій - 32-в одному спайковому білку. Саме ці мутації, за словами біолога, сприяють підвищенню заразності і здатності вірусу вислизати від імунних клітин ("імунної втечі").

Вчений переконаний, що єдиний шанс зупинити поширення нового варіанту коронавірусу – це обмежити переміщення людей через кордони. За його словами, необхідно припинити польоти з південної частини Африки і утримати вірус в Гонконзі та Ізраїлі, де він, очевидно, вже є.

"Ми не знаємо, наскільки сильно хворіють люди в цьому регіоні Південної Африки зараз. Я впевнений, що ці дані з'являться в найближчі дні, але це два параметри, які нам потрібно знати: як хворіють люди і чи працюють вакцини", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" - вони пов'язані з поїздками до Південної Африки, йдеться в повідомленні міністра охорони здоров'я Британії Саджида Джавіда.

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