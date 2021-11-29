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"Омікрон" заражає тих, хто вже перехворів - Заява ВООЗ

29 листопада 2021, 10:25

Крім того, зараз медики вивчають інформацію з приводу того, наскільки і як сильно новий штам COVID-19 здатний обходити вакцинний імунітет.

лікар
"Омікрон" заражає тих, хто вже перехворів - заява ВООЗ / Reuters

За попередніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), штам коронавірусу "Омікрон" набагато більш небезпечний для здоров'я тих людей, які вже перехворіли COVID-19. Про це говорять представники ВООЗ.

У заяві чиновників організації йдеться, що поки немає точних даних про те, чи є "Омікрон" більш заразним і чи викликає він більш важкий перебіг захворювання, ніж інші штами коронавірусу.

Крім того, зараз медики вивчають інформацію з приводу того, наскільки новий штам COVID-19 здатний обходити вакцинний імунітет.

Докладні дослідження "Омікрона" зараз ведуться по всьому світу.читайте такожПо COVID-штаму Омікрон вдарять вакциною Pfizer: в ЄС розкрили плани

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зібрала екстрене засідання, в рамках якого оцінила новий варіант коронавірусу, вперше виявлений в Південній Африці і Ботсвані. Експерти назвали це "тривожним" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта. ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 під назвою "Омікрон".

Голова Всесвітньої медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтгомері попередив про небезпеку нового варіанту коронавірусу, що отримав назву "Омікрон". Він припустив, що цей штам може бути таким же небезпечним, як вірус Ебола.

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коронавірус ВООЗ штам Омікрон
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