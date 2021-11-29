Будуть важкі наслідки: COVID-штам Омікрон дістанеться України до Нового року

За прогнозами, штам коронавірусу Омікрон заразніший / Фото Reuters

Новий штам коронавірусу Омікрон вже поширюється Африкою, Азією та Європою, а значить до Нового року він може легко потрапити і в Україну. Такий прогноз озвучив доктор медичних наук Олександр Гриневич.

За його словами, новий COVID-штам перевозять і переносять навіть вакциновані - це найстрашніше, пишуть Вести.

"Виходить, що той імунітет, який виробляється після вакцини, не захищає людину від Омікрона. Вже потрібна нова вакцина", - сказав Гриневич.

За прогнозами, Омікрон заразніший, а значить, будуть і наслідки. Можливо, важкі.

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"В Україну новий штам привезуть вже до Нового року, а там свята, зустрічі з друзями, народні гуляння, і ми знову зануримося в жорсткий карантин. Якби кордони були закриті, тоді переживати було б нема про що", — вважає Гриневич.

читайте такожШтам коронавірусу "Омікрон" вже крокує Європою: коли від нього з'явиться вакцинаЛікар-імунолог Андрій Волянський налаштований оптимістичніше. За його словами, новий штам добереться до нас ще не скоро, оскільки в світі зараз виявлено всього близько 100 випадків.

"Поки немає підстав для занепокоєння, оскільки вірус ще не досліджений. Відомо, що він заразніший. Ось коли стане зрозуміло, наскільки він небезпечний, буквально за кілька днів медики, які зіткнулися з ним, розкриють таємницю. А передусім потрібно дізнатися: чи вмирають хворі на штам Омікрон або ж ні. І потрібно дізнатися, хто в групі ризику - молодь або ж старше покоління. А поки приводів для песимізму немає", - зазначив Волянський.

Новий штам коронавірусу Омікрон - що відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

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Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

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