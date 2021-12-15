Карантин неминучий, штам Омікрон вже проник в 77 країн світу - ВООЗ

Омікрон вже проник у більшість країн світу / Фото Reuters

Штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреисус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути.

Омікрон, найімовірніше, присутній вже в навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували, йдеться на сайті ВООЗ.

"На даний момент 77 країн повідомили про випадки захворювання штамом Омікрон, і реальність така, що він, ймовірно, є вже в більшості країн, навіть якщо він ще не був зафіксований", - заявив Гебреісус.

За його словами, навіть якщо новий штам викликає легший перебіг хвороби, то більшості країн буде важко обійтися без карантинних обмежень.

"Я повинен бути дуже відвертим: вакцини самі по собі не виведуть жодну країну з цієї кризи. Країни можуть і повинні запобігати поширенню штаму Омікрон за допомогою обмежувальних заходів, що працюють сьогодні", - заявив глава ВООЗ.

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Як повідомляв Главред, раніше доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко зазначила, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко розмножується і здатний за короткий час "малою дозою" вразити велику кількість людей. За її словами, ця мутація викликає стурбованість у медиків.

В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро. У Раді національної безпеки і оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні з 13 по 19 грудня.

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