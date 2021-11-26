"Викликає занепокоєння": ВООЗ оцінила новий варіант коронавірусу і дала йому назву

У світі з'явився новий небезпечний штам коронавірусу / Фото Reuters

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зібрала екстрене засідання, в рамках якого оцінила новий варіант коронавірусу, вперше виявлений в Південній Африці та Ботсвані.

Експерти назвали це "тривожним" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта.

"Нещодавно виявлений варіант вірусу B. 1.1.529. У ньому більше мутацій, ніж наука знає про будь-який інший варіант. ВООЗ класифікувала цей новий варіант як такий, що викликає занепокоєння", - йдеться в заяві МОЗ Швейцарії.

Крім того, експерти припускають, що існуючі вакцини будуть менш ефективними проти цього варіанту коронавірусу.

У зв'язку з цим уряд Швейцарії прийняв рішення заборонити всі польоти з Ботсвани, Лесото, Мозамбіку, Намібії, Зімбабве і ряду інших країн Південної Африки. Причому на необмежений термін.

Реклама

Також авіаційна влада країни видаватиме спеціальний дозвіл на вивезення швейцарських громадян та осіб, які мають посвідку на проживання в Швейцарії.

читайте такожВчені розповіли, коли закінчиться пандемія коронавірусуТим часом, ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 під назвою "Омікрон".

"Кілька лабораторій вказали, що в одному широко використовуваному ПЛР-тесті один з трьох цільових генів не виявляється (так зване випадання s-гена або відсутність мети S-гена), і тому цей тест можна використовувати в якості маркера даного варіанту до підтвердження секвенування. При використанні цього підходу даний варіант виявлявся швидше, ніж попередні сплески інфекції, що дозволяє припустити, що цей варіант може мати перевагу в зростанні", - додали в ВООЗ.

Де і коли знайшли новий варіант COVID-19

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада. Випадки захворювання підтвердилися в провінції Гаутенг пар у 77 пацієнтів. Також вірус зафіксований у 4 осіб в Ботсвані. Один хворий прилетів з Південної Африки в Гонконг, де і був встановлений діагноз.

За оцінками епідеміологічного центру ПАР, близько 90% нових випадків захворювання в регіоні Гаутенг викликані новим штамом. Але також вірус міг вже поширитися і в восьми інших провінціях країни.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

На даний момент варіант коронавірусу позначений як B. 1.1.529, але ймовірно, що надалі ВООЗ присвоїть мутації Грецьку назву Nu.

Читайте також: