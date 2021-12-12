Три дози Pfizer нейтралізують "Омікрон" учетверо гірше, ніж "Дельту" - ізраїльські вчені

В Ізраїлі заявили, що три дози Pfizer нейтралізують "Омікрон" учетверо гірше, ніж "Дельту" / Reuters

Ізраїльські науковці дійшли висновку, що три дози вакцини проти коронавірусу, розробленої американською фармкомпанією Pfizer у співпраці з німецькою корпорацією BioNTech, нейтралізують новий штам "Омікрон" учетверо гірше, ніж "Дельту".

Як повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на дослідження, проведене медичним центром Шиба у співпраці з Центральною вірусологічною лабораторією ізраїльського Міністерства охорони здоров'я, участь у випробуванні взяли 40 співробітників медцентру, 20 з яких ревакцинувалися протягом останнього місяця. Решта учасників випробування зробили всього два щеплення 5-6 місяців тому.

Дослідники з'ясували, що пацієнти, яким не робили третє щеплення, не мали жодної здатності нейтралізувати новий COVID-штам, проте могли боротися з "Lельтою" і навіть з штамом з Уханя.

"Ніякої здатності до нейтралізації не було, і це дуже тривожно", — заявив директор відділення епідеміології інфекційних захворювань Гілі Регев-Йохай. За його словами, такі люди можуть відчувати серйозніший перебіг захворювання.

У зв'язку з цим в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю розглядають питання про те, щоб рекомендувати людям робити додаткове щеплення через три місяці після первинного курсу вакцинації.

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"Люди, які отримали ревакцинацію, краще захищені, ніж ті, хто отримав тільки другу дозу, і, звичайно, більше, ніж нещеплені", - підкреслили фахівці з Ізраїлю.

Відзначається, що в Ізраїлі тільки одна людина з "Омікроном" знаходиться у важкому стані, вакцинацію від коронавірусу вона не робила.

Нагадаємо, перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада. Випадки захворювання підтвердилися у провінції Гаутенг ПАР у 77 пацієнтів. Також вірус зафіксовано у 4 осіб у Ботсвані. Один хворий прилетів з Південної Африки в Гонконг, де і був встановлений діагноз.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється світом. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечний, ніж Дельта.

10 грудня у ВООЗ заявили, що Омікрон може негативно вплинути на пандемію. Однак ситуація ускладнюється тим, що фахівці фіксують збільшення заразності вірусу. Також у ВООЗ зазначили, що робити висновки про його легкий або, навпаки, тяжкий перебіг ще дуже рано.

Більшість з 43 випадків варіанту коронавірусу Омікрон, виявлених у США, діагностували у повністю вакцинованих громадян, а третина з них отримала бустерну дозу, повідомили в Центрі контролю і профілактики захворювань США (CDC).

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