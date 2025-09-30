Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

Ветеран пояснив, за яких умов РФ серйозно почне обговорювати мирні домовленості.

Росія може погодитися на мир лише після втрати боєздатності армії або економічного краху / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Росія погодиться на мир лише при повній втраті боєздатності військ

Інша умова — повний економічний колапс і хаос у державному управлінні РФ

Tomahawk може стати ефективним засобом для досягнення обох цілей

Російська Федерація може погодитися на мир лише за двох умов – повної втрати боєздатності своїх військ або економічного колапсу всередині країни. Таку думку в ефірі телеканалу "Еспресо" висловив ветеран та колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Втрата боєздатності або економічний колапс

"За яких умов Росія піде на мир? Лише за однієї з двох умов: або російська армія повністю втратить свою боєздатність, або в самій Росії настане повний економічний колапс і хаос у державному управлінні", – пояснив Дикий.

Він додав, що серйозні переговори щодо миру можливі лише після виконання однієї з цих умов, а в ідеалі – обох одразу. Поки цього не сталося, миру "точно не буде".

"Будь-що, що може наблизити одну з цих проміжних цілей на шляху до миру, – корисне. І Tomahawk може стати достатньо ефективним засобом для досягнення обох цих цілей. Це може вплинути як на боєздатність російської армії, так і на економіку та управління державою", – констатував Євген Дикий.

Переговори без Європи неможливі: експерт

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко у коментарі "Главреду" зауважив, що канцлер Німеччини та президент Франції одразу дали зрозуміти: без участі Європи переговори про безпеку континенту неможливі.

Тож формат зустрічей має бути щонайменше чотиристороннім, бо "про Європу не можна домовлятися без Європи". У результаті, за словами дипломата, Трамп фактично відступив, визнавши, що хоч і прагне швидкого вирішення питання, його можливості у цьому процесі обмежені.

"Саме тому Зеленський так легко погоджується на двосторонню зустріч із Путіним. До речі, зараз виглядає так, начебто цю зустріч запропонував Путін, та насправді це була ініціатива Зеленського – він ще в Стамбулі заявив про свою готовність до участі у двосторонній зустрічі з Путіним", – наголосив Огризко.

Про персону: Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

