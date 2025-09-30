Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

Руслан Іваненко
30 вересня 2025, 00:08
139
Ветеран пояснив, за яких умов РФ серйозно почне обговорювати мирні домовленості.
Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів
Росія може погодитися на мир лише після втрати боєздатності армії або економічного краху / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Коротко:

  • Росія погодиться на мир лише при повній втраті боєздатності військ
  • Інша умова — повний економічний колапс і хаос у державному управлінні РФ
  • Tomahawk може стати ефективним засобом для досягнення обох цілей

Російська Федерація може погодитися на мир лише за двох умов – повної втрати боєздатності своїх військ або економічного колапсу всередині країни. Таку думку в ефірі телеканалу "Еспресо" висловив ветеран та колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Втрата боєздатності або економічний колапс

"За яких умов Росія піде на мир? Лише за однієї з двох умов: або російська армія повністю втратить свою боєздатність, або в самій Росії настане повний економічний колапс і хаос у державному управлінні", – пояснив Дикий.

відео дня

Він додав, що серйозні переговори щодо миру можливі лише після виконання однієї з цих умов, а в ідеалі – обох одразу. Поки цього не сталося, миру "точно не буде".

"Будь-що, що може наблизити одну з цих проміжних цілей на шляху до миру, – корисне. І Tomahawk може стати достатньо ефективним засобом для досягнення обох цих цілей. Це може вплинути як на боєздатність російської армії, так і на економіку та управління державою", – констатував Євген Дикий.

Переговори без Європи неможливі: експерт

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко у коментарі "Главреду" зауважив, що канцлер Німеччини та президент Франції одразу дали зрозуміти: без участі Європи переговори про безпеку континенту неможливі.

Тож формат зустрічей має бути щонайменше чотиристороннім, бо "про Європу не можна домовлятися без Європи". У результаті, за словами дипломата, Трамп фактично відступив, визнавши, що хоч і прагне швидкого вирішення питання, його можливості у цьому процесі обмежені.

"Саме тому Зеленський так легко погоджується на двосторонню зустріч із Путіним. До речі, зараз виглядає так, начебто цю зустріч запропонував Путін, та насправді це була ініціатива Зеленського – він ще в Стамбулі заявив про свою готовність до участі у двосторонній зустрічі з Путіним", – наголосив Огризко.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія здатна підтримувати високу інтенсивність війни проти України щонайменше ще рік, заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. За його словами, РФ наростила виробництво озброєнь, отримує допомогу з-за кордону, а західні санкції не дають очікуваного ефекту.

Також спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що сподівається на святкування Україною наступного Дня незалежності в умовах миру. Він нагадав про переговори Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці та зустріч у Білому домі із Зеленським і європейськими лідерами. За словами Келлога, мирний процес триває і вимагає значних зусиль, адже війна в Україні стала найбільшою в Європі з часів Другої світової.

Крім цього, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що союзники роблять усе можливе для досягнення миру в Україні, а ключову роль у тиску на Росію відіграють США. Стубб стверджує, що зупинити агресію можна лише через санкції та обмеження для країн, які співпрацюють із Росією.

Читайте також:

Про персону: Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

00:08Війна
Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

22:55Економіка
Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі - що передбачається

Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі - що передбачається

22:01Світ
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Останні новини

01:04

5 знаків зодіаку, які стануть успішними підприємцями

00:59

"Найкраща відповідь Орбану": Єврокомісія назвала, що розблокує вступ України до ЄС

00:08

Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

29 вересня, понеділок
23:03

"Нова порція" Patriot: Пісторіус анонсував, коли та скільки систем отримає Україна

22:55

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
22:20

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

22:09

Розмір має значення: вчені назвали найбільшу істоту в світі

22:02

Чорний не єдиний: дослідження показало, які кольори авто підвищують аварійність

22:01

Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі - що передбачається

Реклама
21:44

Пішли вперед та знищили тисячі окупантів - Зеленський повідомив про успіх на фронті

21:31

Той самий самий салат Буніто з Челентано - миттєво зникає зі столу

21:10

Гороскоп для Левів на жовтень 2025: місяць яскравих зустрічей і доленосних подійВідео

21:06

Не тільки перець: ТОП-10 продуктів, які викликають опіки, сльози та електричний струм у роті

21:05

Ребров ухвалив рішення щодо Панатінаїкоса: чи залишиться він у збірній

21:03

Пітер Тодд в Україні: візит до дитячих будинків Харкова

20:45

Зовсім не біблійний — вчені розкрили, яким буде Апокаліпсис та що знищить людство

20:38

Гороскоп для Раків на жовтень 2025: найнебезпечніші та найвдаліші дні місяця

20:32

"Україна втратила суверенітет, Україна зникне": Орбан "вибухнув" нахабними заявамиВідео

20:17

Блиск без хімії - кран засяє: хитрий спосіб швидкого очищення за копійкиВідео

20:10

Він дуже смачний і ситний: швидкий рецепт салату із секретною начинкою

Реклама
20:02

США дали "зелене світло": експерт розкрив, яка "нова" зброя полетить у глиб РФ

19:19

Прощавай, пліснява і запах: люди масово обирають один засіб очищення пральної машиниВідео

19:17

Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги актуально

19:15

Проблеми "Дарниці" з продажами пов’язані з високими цінами, а не зі "змовою" аптек - економіст

19:10

Як вибори в Молдові стали серйозним сигналом для Кремля?Погляд

19:05

Осінній щит для лохини: три прості кроки, які врятують кущі від зимових хворобВідео

18:59

Гороскоп для Близнюків на жовтень 2025: кохання, радість і нові горизонтиВідео

18:58

Росіяни атакують центр Києва - в столиці лунають масштабні вибухи

18:45

НАЗК має перевірити декларацію Гетманцева через нерухомість у Франції  – експерт

18:38

F-16, Mirage і не тільки: анонсувано передачу Україні нового типу літаків

18:29

Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

18:21

Сусідам можна навіть не мріяти: чому Закарпаття — не Угорщина

18:18

Жінка завела звичайне цуценя, але з улюбленцем відбулися неймовірні зміниВідео

18:12

Як обрати коричневу помаду: прості правила допоможуть знайти ваш відтінок

18:05

Безпечного місця в РФ більше нема: Україна пригрозила потужними ударами

17:34

"Прикордонники. 2 курс": відома дата прем’єри продовження хітового українського серіалу на Київстар ТБ

17:26

"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

17:25

Гора соковитих котлет без грама мʼяса - вся родина буде сита

17:20

Західна преса вражена масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазовим обʼєктам в рф, - експерт

17:20

Вже летять "Шахеди": РФ найближчим часом може обстріляти Україну

Реклама
17:12

Росію можна вибити з війни: експерт пояснив, що має робити Україна

17:10

"Сценарій може бути найгірший": українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу

17:09

Хитрий спосіб досвідчених сантехніків: як пробити засмічення без зусиль і хіміїВідео

16:51

Оточення росіян під Покровськом: ЗСУ запропонували окупантам два варіанти

16:39

Tomahawk для України: у ЗСУ сказали, які цілі в Росії будуть уражені

16:33

Шикарний закусочний торт з лаваша: абсолютно новий рецепт

16:31

Автомобілі Range Rover оснащені секретною кнопкою - які функції вона виконуєВідео

16:26

Треба запасатися зараз: українців попередили про скачок цін на базові продукти

16:05

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотоюВідео

15:51

РФ зазнає величезних збитків через атаки України по об'єктах НПЗ: The Sun назвав суму

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти