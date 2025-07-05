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Незвичайний ребус: знайдіть на картинці особливу жабу за 21 секунду

Віталій Кірсанов
5 липня 2025, 05:50
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Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

Сьогоднішня головоломка максимально перевірить ваші навички спостереження. На картинці зображена одна жаба, яка не стрибає. У вас буде 21 секунда, щоб знайти цю одну-єдину жабу серед інших рухливих жаб. Чи зможете ви її знайти? Давайте подивимося.

Ця головоломка покаже, наскільки гострий у вас зір.

відео дня

Якщо ви зможете розв'язати цю головоломку за відведений час, ви володієте хорошими навичками спостереження, швидким візуальним опрацюванням і увагою до деталей.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Щоб помітити жабу, яка не стрибає, ви повинні зосередитися на ідентифікації жаб.

Знайдіть жабу, яка сидить нерухомо, з підігнутими лапками, тоді як інші перебувають у положенні стрибка.

Уважно перегляньте зображення, щоб отримати уявлення про загальну сцену.

Зверніть увагу на позу і мову тіла жаби. Жаба, яка не стрибає, найімовірніше, перебуватиме в розслабленій, нерухомій позі.

Вітаємо вас, якщо ви серед тих, хто помітив нерухому жабу за відведений час.

У вас чудові зорові навички, оскільки більшість людей не можуть знайти її за 21 секунду.

Нерухому жабу можна побачити на зображенні нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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