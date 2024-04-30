Форсування Дніпра і захоплення важливого порту: полковник про сценарій контрудару ЗСУ

Роман Світан спрогнозував сценарій деокупації Півдня України.

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/ Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, Міноборони України

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан проаналізував просування Збройних сил на Лівобережжі Херсонської області.

Він нагадав про те, що українським захисникам вдалося просунутися на Лівобережжя з населеного пункту Велетенське.

"Це загальний рух до лівого берега з подальшим просуванням. Оптимальний варіант при форсуванні Дніпра - це вихід на Скадовськ", - зазначив експерт. відео дня

Він звернув увагу на те, що саме порт цього населеного пункту ворог використовує для логістики окупаційних військ.

За словами полковника ЗСУ в запасі, взяття під контроль Скадовського порту - це оптимальний варіант для розгортання бойових дій лівим берегом.

Якщо Збройні сили України отримають достатню кількість зброї та авіації, початок деокупації Півдня України цілком можливий, додав Світан.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Армія України не може перекинути бронетехніку на лівобережжя Херсонської області, говорили в обласній військовій адміністрації регіону. Ситуація важка, проте ЗСУ продовжують утримувати плацдарм.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що ЗСУ розширюватимуть плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Ворог уже стикається з проблемами.

Бійці ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини, розповіли в Силах оборони півдня. Українські військові розширюють плацдарм, який контролюють там. Ворог у районі Кринок завдає ударів з артилерії та мінометів.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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