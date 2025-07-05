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Летітиме по 1000 Шахедів на добу: командувач дав невтішний прогноз

Ангеліна Підвисоцька
5 липня 2025, 04:00
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"Мадяр" акцентував на тому, що РФ постійно нарощує масове застосування "Шахедів".
шахед
РФ зможе запускати по 1000 Шахедів на добу / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • РФ намагається збільшити кількість "Шахедів" під час атак
  • РФ зможе запускати по 1000 "Шахедів" на добу
  • Україна збільшує кількість дронів-перехоплювачів "Шахедів"

РФ скоро зможе запускати по Україні по 1000 "Шахедів" на добу і навіть більше. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Окупанти нарощують масове застосування "Шахедів", постійно вдосконалюючи їх.

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"Буде і 1000 одиниць на добу, і більше. Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих. Холодною головою увімкнути клепку слід. Негайно і усім, хто у темі", - написав "Мадяр".

Водночас він згадав і про дрони-перехоплювачі "Шахедів".

"По антишахедних заходах коментувати не буду. Все, що було доречним анонсувати, вже підсвічене офіційними джерелами. Ми в темі", - додав "Мадяр".

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці нічної атаки дронів РФ на Україну. За його словами, найбільше постраждали столиця, Київська та Одеська область. Під ударом окупантів була цивільна інфраструктура. Унаслідок обстрілів сталося 19 пожеж.

Летітиме по 1000 Шахедів на добу: командувач дав невтішний прогноз
Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шаххедами" і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.

Крім того, також Росія завдала удару і по Одесі. Окупанти використовували ударні безпілотники. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

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