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Загроза стратегічного прориву з флангів: на схід терміново перекидають резерви

Олексій Тесля
23 квітня 2024, 12:40
Утримати багато населених пунктів на Донбасі буде дуже важко, попередив Михайло Жирохов.
Загроза стратегічного прориву з флангів: на схід терміново перекидають резерви
ЗСУ стримують окупантів на сході / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Ситуація навколо Очеретиного Донецької області залишається дуже важкою, і вона має схильність до того, що вона буде тільки гіршою, заявив військовий експерт Михайло Жирохов.

"Тому що таке просування дає величезні переваги росіянам на флангах. І тому втримати інші населені пункти, іншу лінію оборони буде дуже важко", - зазначив він в ефірі Radio NV.

Військовий експерт наголосив, що для стримування ворога українське командування перекидає резерви, проте їх не дуже багато, намагаючись вибити окупантів із зайнятих позицій.

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"Тому що Очеретине - така собі клешня. Це дуже важко і дуже непросто. Це прорив уже не тактичного, а стратегічного рівня. І тому росіяни, думаю, зараз посилять свій удар", - додав Жирохов.

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Нагадаємо, ворог тисне на більшості ділянок на Бахмутському напрямку. Ситуація навколо міста Часів Яр на Донеччині складна. Сили оборони контролюють його, ситуацію. Противника в місті немає, розповідали в ЗСУ напередодні.

Раніше аналітики Міноборони Великої Британії розповіли, що російські окупаційні війська, які намагаються захопити Часів Яр на Донеччині, використовують тактику, як в Авдіївці. Зокрема, окупанти скидають за добу 20-30 авіаційних бомб у районі Часового Яру. Їх скидають із літаків Су-25, які працюють поблизу лінії зіткнення, та Су-34, які діють на дистанції з використанням плануючих бомб.

Як повідомлялося, якщо росіянам вдасться захопити це місто, у них з'явиться можливість почати наступ на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов'янськ. Ці міста є останнім оплотом Донецької області.

Хто такий Михайло Жирохов

Михайло Жирохов – (нар. 19 листопада 1974 року, Комсомольське, Донецька область) – український історик та журналіст. Є автором близько 300 друкованих праць в періодичних виданнях України, Росії, Чехії, Сербії та інших країн, пише Вікіпедія.

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війна на Донбасі війна Росії та України Михайло Жирохов
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